Канада — Марокко: марокканцы ведут в счете после первого тайма

В первом тайме матча третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 между сборными Марокко и Канады было забито три гола. Счет к перерыву — 1:2 в пользу марокканцев.

На 4-й минуте отличился Хаким Зиеш после серьезной ошибки вратаря канадцев. Спустя 19 минут гол забил Юссеф Эн-Несери.

В конце первого тайма был отменет второй мяч Эн-Несери.