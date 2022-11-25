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Сегодня, 14:30

Катар — Сенегал: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
Форвард сборной Сенегала Булайе Диа.
Фото Global Look Press
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В пятницу, 25 ноября, сборная Катара сыграет против Сенегала в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Тумама» и начнется в 16.00 по московскому времени.

Это будет первая очная встреча Катара и Сенегала.

ЧМ-2022: 25&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Нидерланды против Эквадора, Англия — США. Онлайн-трансляция 25 ноября

Сборные играют в группе А вместе с такими сборными, как Нидерланды и Эквадор. У Ирана и Сенегала по итогам первого тура ноль очков.

Следить за матчем Катар — Сенегал вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 16:00. Al Thumama Stadium (Доха)
Катар
1:3
Сенегал

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Катара по футболу
Сборная Сенегала по футболу
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