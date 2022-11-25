Катар — Сенегал: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В пятницу, 25 ноября, сборная Катара сыграет против Сенегала в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Эль-Тумама» и начнется в 16.00 по московскому времени.

Это будет первая очная встреча Катара и Сенегала.

Сборные играют в группе А вместе с такими сборными, как Нидерланды и Эквадор. У Ирана и Сенегала по итогам первого тура ноль очков.

Следить за матчем Катар — Сенегал вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке