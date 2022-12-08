Колосков: «Инфантино объявит, что ЧМ в Катаре лучше, чем в России, а потом скажет то же и в 2026-м»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на заявление президента ФИФА Джанни Инфантино о том, что групповой этап чемпионата мира в Катаре стал лучшим в истории.

«Он не передумал, что в России был лучший чемпионат мира — это просто такая политика, — приводит Metaratings.ru слова Инфантино. — Он объявит в конце концов, что в Катаре лучше, чем в России, а потом про Америку, Канаду и Мексику скажет, что лучше вообще никогда не было. К сожалению, он так скажет, чтобы подчеркнуть, что Катар оправдал его надежды. Но чемпионат в России был признан лучшим не президентом федерации, а советом Международной федерации футбола. А совет это 30 с лишним человек во главе с президентом. Поэтому я бы сначала подождал окончания чемпионата, а потом уже смотрел что и как».

Чемпионат мира по футболу впервые проходит на Ближнем Востоке и в зимнее время. ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.