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Сегодня, 13:53

Колыванов раскритиковал тех, кто считает сборную России хуже Саудовской Аравии

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов рассказал, что думает о поражении сборной Аргентины от Саудовской Аравии (2:0) в матче первого тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Давайте детский сад не разводить. Саудовская Аравия хороша? Их Аргентина возила. Ну забили они два гола. Что дальше то? Неважно, с кем Россия сыграла вничью. Сами знаете, ситуация какая у нас», — цитирует Колыванова Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что Россия может провести товарищеский матч с Саудовской Аравией в 2023 году.

В сентябре сборная России сыграла против Киргизии (2:1) в Бишкеке. В ноябре российская команда провела матч с Таджикистаном (0:0) в Душанбе, а с Узбекистаном (0:0) — в Ташкенте.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10463132-kolyvanov-ne-ponimaet-kritikov-kotorye-schitayut-sbornuyu-rossii-huzhe-komandy-saudovskoj-aravii.html

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Испания
Германия

П1

26%

2.34

ТБ 2.5

23%

1.73

П2

16%

3.00
⚽ Футбол. ЧМ
Аргентина 2
Мексика 0
Матч завершен

ИТБ1 (1.5)

31%

1.87

Ф1 (-1.5)

29%

2.60

ТБ 2.5

27%

2.32
⚽ Футбол. Кубок России
Зенит 4
Спартак 2
Матч завершен (ПЕН)

П1

28%

1.58

ТБ 2.5

27%

1.63

Х2

22%

2.48
Игорь Колыванов
Сборная Аргентины по футболу
Сборная России по футболу
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