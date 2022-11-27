Колыванов раскритиковал тех, кто считает сборную России хуже Саудовской Аравии

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов рассказал, что думает о поражении сборной Аргентины от Саудовской Аравии (2:0) в матче первого тура групповой стадии ЧМ-2022.

«Давайте детский сад не разводить. Саудовская Аравия хороша? Их Аргентина возила. Ну забили они два гола. Что дальше то? Неважно, с кем Россия сыграла вничью. Сами знаете, ситуация какая у нас», — цитирует Колыванова Vprognoze.ru.

Ранее сообщалось, что Россия может провести товарищеский матч с Саудовской Аравией в 2023 году.