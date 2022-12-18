Лионель Месси выиграл 42-й трофей в своей карьере

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси завоевал 42-й трофей в своей карьере.

35-летний футболист стал победителем чемпионата мира-2022 в Катаре. В финале турнира аргентинцы одержали победу над командой Франции (3:3, по пен. 4:2).

В составе «Барселоны» Месси десять раз выигрывал ла лигу, четырежды — Лигу чемпионов, восемь раз становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании, также на его счету три выигранных клубных чемпионата мира и три Суперкубка Европы.

Вместе с «ПСЖ» аргентинский футболист одержал победу в чемпионате Франции и завоевал Суперкубок страны.

В составе национальной команды Аргентины Месси побеждал на Олимпиаде, брал Кубок Америки, выиграл молодежный чемпионат мира и Финалиссиму.