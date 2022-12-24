Игрок сборной Австралии о Жиру: «Он предложил обменяться футболками и попросил прощения»

Сегодня, 23:00
Нападающий сборной Австралии Джейсон Каммингс прояснил ситуацию с форвардом национальной команды Франции Оливье Жиру.
Ранее Каммингс заявил, что Жиру проигнорировал его просьбу обменяться футболками.
Позже француз выложил в своих соцсетях фотографию футболки полузащитника австралийцев Джексона Ирвайна, подписав публикацию: «Как тебе мой английский, приятель?».
«Возможно, он не понял меня из-за шотландского акцента и того, что я немного тарабарю. Он просто не понял меня или что-то в этом духе. Теперь мы во всем разобрались.
Он отличный парень, предложил мне футболку «Милана» и попросил прощения за недопонимание. Это очень мило с его стороны и показывает, что он славный парень», — цитирует Каммингса RMC Sport.
Франция дошла до финала ЧМ-2022 и проиграла Аргентине — 3:3 (2:4 по пенальти).