Нидерланды — Эквадор: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

В пятницу, 25 ноября, сборная Нидерландов сыграет против Эквадора в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Халифа» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Единственный раз в истории команды играли друг против друга в мае 2014 года. Тогда, в рамках товарищеской встречи, Нидерланды и Эквадор сыграли вничью 1:1.

Сборные играют в группе А вместе с такими сборными, как Катар и Сенегал. У Нидерландов и Эквадора по итогам первого тура по три очка.

Следить за матчем Нидерланды — Эквадор вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке