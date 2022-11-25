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Сегодня, 17:30

Нидерланды — Эквадор: во сколько начало и где смотреть прямую трансляцию матча ЧМ-2022

Сергей Ревенко
Корреспондент
Капитан сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк.
Фото Global Look Press
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В пятницу, 25 ноября, сборная Нидерландов сыграет против Эквадора в матче групповой стадии чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Встреча пройдет на стадионе «Халифа» и начнется в 19.00 по московскому времени.

Единственный раз в истории команды играли друг против друга в мае 2014 года. Тогда, в рамках товарищеской встречи, Нидерланды и Эквадор сыграли вничью 1:1.

ЧМ-2022: 25&nbsp;ноября. ЧМ-2022: Нидерланды против Эквадора, Англия — США. Онлайн-трансляция 25 ноября

Сборные играют в группе А вместе с такими сборными, как Катар и Сенегал. У Нидерландов и Эквадора по итогам первого тура по три очка.

Следить за матчем Нидерланды — Эквадор вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте и федеральном канале matchtv.ru.

Чемпионат мира. Группа A
25 нояб, 19:00. Khalifa International Stadium (Доха)
Нидерланды
1:1
Эквадор

Чемпионат мира-2022 в Катаре: расписание всех матчей, турнирные таблицы, статистика игроков — по этой ссылке

Чемпионат мира по футболу
Сборная Нидерландов по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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