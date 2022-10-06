Месси объявил, что чемпионат мира в Катаре станет для него последним в карьере

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси объявил, что ЧМ-2022 в Катаре станет для него последним в карьере.

«Будет ли ЧМ-2022 последним для меня? Да, определенно. Я хорошо чувствую себя в физическом плане, провел отличную предсезонку, чего у меня не было прошлым летом из-за ситуации со сменой клуба. Я уже считаю дни до чемпионата мира, честно говоря, я немного встревожен и нервничаю. Этот будет последний ЧМ для меня, и я не знаю, что и как будет происходить. С одной стороны, я жду, когда начнется турнир, а с другой — надеюсь, что все пройдет нормально для Аргентины.

На чемпионате мира может случиться все что угодно, все матчи сложные, поэтому этот турнир особенный, ведь фавориты не всегда побеждают на нем. Не знаю, каковы наши шансы, но исторически Аргентина всегда была одним из претендентов на победу. Впрочем, не думаю, что мы сейчас фавориты, есть сборные посильнее нашей», — сказал в интервью Star+ Месси.

Месси выступал на четырех чемпионатах мира — в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. Лучшим достижением 35-летнего футболиста был финал на ЧМ-2014, в котором Аргентина проиграла Германии (0:1 доп. вр.).

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Сборная Аргентины по итогам жеребьевки группового этапа попала в группу с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей.