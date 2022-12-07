Полиция задержала двоих мужчин в рамках расследования дела о вооруженном ограблении дома футболиста Стерлинга

Полиция графства Суррей задержала двоих мужчин в рамках расследования дела о вооруженном ограблении дома нападающего сборной Англии Рахима Стерлинга, сообщает BBC.

Из дома футболиста были украдены драгоценности на сумму 300 тысяч фунтов стерлингов.

Сейчас правоохранительные органы выясняют, нет ли связи между ограблением дома нападающего «Челси» и другой кражей со взломом, которая произошла в Оксшотте (графство Суррей).

Сообщается, что Стерлинг уже вернулся в расположение сборной и будет готовиться к матчу 1/4 финала ЧМ-2022 против Франции.

Матч пройдет в субботу, 10 декабря. Начало — в 22.00 (мск).