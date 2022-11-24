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24 ноября, 23:52

Полузащитник Камеруна Ангисса — о поражении от Швейцарии: «Я разочарован. Это незаслуженно»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник сборной Камеруна Андре Замбо Ангисса прокомментировал поражение от Швейцарии (0:1) в матче первого тура группы G чемпионата мира в Катаре.

«Я опечален, раздражен и разочарован. Это было незаслуженно. Мы провели хороший матч. У нас были моменты... Когда падаешь, надо уметь подниматься. Это то, что мы должны сделать быстро... Ни о чем не жалеем, потому что мы выложились по полной, но все равно проиграли матч», — приводит слова Ангисса Get French Football News.

Швейцария набрала 3 очка и занимает первое место в группе G. У Камеруна 0 очков.

В следующем матче сборная швейцарцы сыграет с Бразилией 28 ноября. Камерун встретится с Сербией в этот же день.

Источник: GFFN
Андре Замбо-Ангисса
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Камеруна по футболу
Сборная Швейцарии по футболу
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