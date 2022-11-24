Полузащитник Камеруна Ангисса — о поражении от Швейцарии: «Я разочарован. Это незаслуженно»

Полузащитник сборной Камеруна Андре Замбо Ангисса прокомментировал поражение от Швейцарии (0:1) в матче первого тура группы G чемпионата мира в Катаре.

«Я опечален, раздражен и разочарован. Это было незаслуженно. Мы провели хороший матч. У нас были моменты... Когда падаешь, надо уметь подниматься. Это то, что мы должны сделать быстро... Ни о чем не жалеем, потому что мы выложились по полной, но все равно проиграли матч», — приводит слова Ангисса Get French Football News.

Швейцария набрала 3 очка и занимает первое место в группе G. У Камеруна 0 очков.

В следующем матче сборная швейцарцы сыграет с Бразилией 28 ноября. Камерун встретится с Сербией в этот же день.