Почему Мбаппе не сыграл в полную силу против Марокко? Мнение Рахимова

Российский тренер Рашид Рахимов оценил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в полуфинале ЧМ-2022 против Марокко (2:0).

— Как вам Мбаппе в этом полуфинале?

— Многие считают его лидером французов. Но я в этой роли вижу все же Гризманна. Против марокканцев Мбаппе, наверное, сыграл не в свою силу. Однако пара моментов у него все равно была.

— Почему же он не сыграл в свою силу?

— Хакими, действовавший справа в обороне, знает его возможности очень хорошо по «ПСЖ». Мбаппе было непросто. Кильян мог что-то придумать, когда против него играл 20-й номер — Дари.

Мбаппе делит первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата мира с Лионелем Месси — оба футболиста забили по 5 голов на турнире.

В финале ЧМ-2022 Франция сыграет с Аргентиной. Матч состоится 18 декабря и начнется в 18.00 (мск).