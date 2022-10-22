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ЧМ-2022

Сегодня, 15:28

Роналдо заявил, что хотел бы победы Месси на ЧМ-2022, если бы он выступал за другую страну

Бывший бразильский футболист Роналду заявил, что не хотел бы победы сборной Аргентины на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Хочу ли я, чтобы Месси выиграл мундиаль? Если он будет выступать за Испанию, то да. Соперничество между Бразилией и Аргентиной имеет длинную историю. У нас были невероятные битвы на поле, но мы всегда относились друг к другу с уважением, и это самое прекрасное в футболе. Но не стоит думать о победе Аргентины на чемпионате мира. Заслуживает ли ее Месси? Конечно, заслуживает, но без моей поддержки. Он мне нравится, и он поймет меня. Я уверен, он бы чувствовал то же самое», — приводит слова Роналдо The Guardian.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее Месси признался, что чемпионат мира-2022 будет для него последним. Аргентинец выступал на четырех чемпионатах мира: в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах.

Источник: https://www.theguardian.com/football/2022/oct/22/ronaldo-brazil-pressure-pep-guardiola-neymar

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