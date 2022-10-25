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Сегодня, 07:16

Зидан призвал прекратить критиковать чемпионат мира-2022 в Катаре

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу критики чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Думаю, что мы должны оставить полемику в стороне и перейти к обсуждению игры и чемпионата мира — ради всех энтузиастов, которые просто хотят посмотреть футбол. В любом случае то, что мы собираемся сказать о чем-либо, никогда не будет правильным, никогда не будет правдой и никогда не будет уместным. Так что нужно оставить место для футбола и соревнования, чтобы все хорошо провели время», — приводит слова Зидана RMC Sport.

Ранее некоторые специалисты критиковали решение отдать Катару право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Это связано с тем, что в стране нарушаются принципы демократии, права человека и условия труда рабочих-мигрантов.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Источник: https://rmcsport.bfmtv.com/football/coupe-du-monde/coupe-du-monde-2022-zidane-appelle-a-laisser-la-polemique-de-cote_AV-202210240717.html
Зинедин Зидан
Чемпионат мира по футболу 2022
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