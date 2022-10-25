Зидан призвал прекратить критиковать чемпионат мира-2022 в Катаре

Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался по поводу критики чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Думаю, что мы должны оставить полемику в стороне и перейти к обсуждению игры и чемпионата мира — ради всех энтузиастов, которые просто хотят посмотреть футбол. В любом случае то, что мы собираемся сказать о чем-либо, никогда не будет правильным, никогда не будет правдой и никогда не будет уместным. Так что нужно оставить место для футбола и соревнования, чтобы все хорошо провели время», — приводит слова Зидана RMC Sport.

Ранее некоторые специалисты критиковали решение отдать Катару право на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года. Это связано с тем, что в стране нарушаются принципы демократии, права человека и условия труда рабочих-мигрантов.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря.