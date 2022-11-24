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24 ноября, 18:53

Рой Кин: «Роналду закроет рты всем идиотам, которые его критиковали»

Рой Кин отреагировал на критику фанатов Криштиану Роналду
Виктория Кравченко
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Рой Кин рассказал, что думает о критике португальского футболиста Криштиану Роналду перед матчем Португалии с Ганой на ЧМ-2022.

«Я с нетерпением жду его игры. Я уверен, что он выступит хорошо. Он сделает это и заткнёт рты многим людям — всем идиотам, которые его критиковали. Он отличный футболист, и мне повезло поиграть с ним», — сказал Кин ITV.

22 ноября стало известно, что «МЮ» расторг контракт с Роналду по обоюдному согласию сторон. Причиной стало интервью португальца журналисту Пирсу Моргану.

Матч Португалия — Гана состоится сегодня, 24 ноября. Начало — в 19.00 мск.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
Рой Кин
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