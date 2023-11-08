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Сегодня, 21:01

Сантуш — о том, что Роналду не вышел в старте против Марокко на ЧМ-2022: «Сейчас я бы принял такое же решение»

Алина Савинова
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш заявил, что не сожалеет о своем решении оставить форварда национальной команды Криштиану Роналду на скамейке запасных в матчах против Швейцарии и Марокко на чемпионате мира-2022.

«Я бы принял такое же решение, если бы сегодня мне пришлось это делать! Это было стратегическое решение. Сначала я должен подумать о команде. Я стратегически подумал, что это лучший выбор. Мы с моей командой, как вы понимаете, обсуждали этот вопрос, это было нелегко, учитывая личные, дружеские взаимоотношения. Все, кто там был, думали, что мы станем чемпионами мира. Если бы мы обыграли Марокко, то против следующего соперника, Франции, возможно, Криштиану оказался бы в стартовом составе. Мое доверие к нему остается таким же. Когда-нибудь мы посмотрим друг на друга и подумаем: «У нас всегда были такие хорошие отношения», — приводит Marca слова Сантуша.

Сборная Португалии в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре не смогла обыграть национальную команду Марокко (0:1) и вылетела с турнира. Мировое первенство в 2022 году выиграла Аргентина, которая в финале оказалась сильнее Франции (3:3, по пенальти — 4:2).

Источник: https://www.marca.com/futbol/futbol-internacional/2023/11/08/654ba8c122601de96f8b45d6.html
Криштиану Роналду
Футбол
Сборная Португалии по футболу
Фернанду Сантуш
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