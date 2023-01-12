«Погодите, у меня же в отеле остался сын». Агуэро рассказал, как чуть не забыл родного ребенка в Катаре

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро рассказал, что сильно отпраздновал победу национальной команды на ЧМ-2022, что чуть не забыл в Катаре сына.

«Я выпил лишнего, понимаете. И вот мне говорят: «Давай, пошли, нас ждет самолет в Аргентину». Уже собираюсь улетать и тут бац, я такой говорю парням: «Погодите, у меня же в отеле остался сын. Сейчас поеду заберу его», — приводит слова Агуэро Essentially Sport.

Завершивший карьеру Агуэро провел весь ЧМ-2022 в сборной Аргентины. В финале аргентинцы обыграли Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стали чемпионами.

Напомним, что сын Серхио — Бенджамин Агуэро — является родным внуком легендарного Диего Марадоны.