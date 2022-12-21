Шунин: «В начале ЧМ мне очень хотелось, чтобы он и Роналду сыграли друг против друга в финале»

Вратарь «Динамо» и сборной России Антон Шунин рассказал, что надеялся на встречу форварда Аргентины Лионеля Месси и нападающего Португалии Криштиану Роналду в финале ЧМ-2022 в Катаре.

«В начале турнира мне очень хотелось, чтобы Месси и Роналду сыграли друг против друга в финале, это было бы очень красиво! Видел, что многие чуть ли не списывали их, говорили о новых дарованиях — том же Мбаппе. Я симпатизирую Месси как футболисту и личности и очень рад, что в своей карьере он завоевал все возможные трофеи. Он капитан и лидер, который вел команду за собой. Великий!» — цитирует Шунина Sport24.

В финале ЧМ-2022 Аргентина обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и стала чемпионом мира впервые за 36 лет.

Португалия дошла до четвертьфинала турнира, где проиграла Марокко (0:1).