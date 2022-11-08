Тите считает, что Бремер заслужил вызов в сборную Бразилии на чемпионат мира-2022

Главный тренер сборной Бразилии Тите считает, что должен был вызвать защитника «Ювентуса» Бремера в национальную команду еще раньше. 25-летний бразилец был включен в заявку на чемпионат мира-2022.

«Бремер был выбран для участия в чемпионате мира благодаря своей отличной игре за «Торино» и «Ювентус». Может быть, мы ошиблись, не замечая его раньше. Он заслуживал большего внимания. Это качественный игрок», — приводит Football Italia слова Тите.

Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Бразилии попала в одну группу с Сербией, Швейцарией и Камеруном.