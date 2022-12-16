Дембеле — о выходе в финал ЧМ-2022: «Хави рад за меня и Кунде. Он с нами на связи»

Вингер сборной Франции и «Барселоны» Усман Дембеле рассказал, что главный тренер каталонской команды Хави рад за него и Жюля Кунде в связи с выходом в финал ЧМ-2022.

«Хави подбодрил меня и сказал, что я должен продолжать делать то, что делаю, и что он очень рад за меня и Кунде [в связи с выход в финал]. Он поддерживал с нами контакт», — приводит слова Дембеле Barca Universal.

Финал ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией пройдет на стадионе «Лусаил» в воскресенье, 18 декабря. Начало — в 18.00 мск.