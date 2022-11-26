В Косово разгорелся скандал из-за флага после матча ЧМ-2022, где страна находится в составе Сербии

В министерстве спорта Косово выразили недовольство сборной Сербии, которая в раздевалке во время чемпионата мира-2022 вывесила флаг, в котором Косово находится в ее составе.

«Учитывая, что Косово является полноправным членом ФИФА и УЕФА, мы ожидаем от ФИФА конкретных действий в ответ на эти позорные изображения из раздевалки Сербии, которые демонстрируют ненавистное, ксенофобское и геноцидное отношение к Косово, используя для этого чемпионата мира по футболу», — написал министр спорта Косово на своей странице в соцсети.

В Федерации футбола Косово назвали ситуация проявлением «шовинистического акта», который помимо прочего «замалчивается». Футбольное руководство страны потребовало от ФИФА наказания для Федерации футбола Сербии.

«Такому шовинистическому акту не место на спортивных мероприятиях и тем более там, где проходит крупнейшее мировое футбольное событие. Неприемлемо, что этот акт замалчивается. Мы настоятельно требуем, чтобы ФИФА строго применяла свои правила и наказала федерацию футбола Сербии за этот агрессивный акт, противоречащий ценностям, которые передает футбол», — говорится в заявлении на официальном сайте федерации футбола Косово.

Помимо очертаний границ, на флаге есть надпись: «Капитуляции не будет».

Соцсети министра спорта Косово. Фото Соцсети

В первом туре группового турнира ЧМ-2022 сборная Сербии проиграла Бразилии со счетом 0:2. В следующем матче Сербия сыграет с Камеруном 28 ноября.