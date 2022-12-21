Во время чемпионского парада сборной Аргентины погиб один человек.

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В Аргентине празднование чемпионства национальной команды по футболу закончилось трагедией, сообщает La Nacion.
20 декабря в стране был объявлен национальный праздник, чтобы жители смогли отметить победу сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре. Миллионы людей вышли на улицы и пытались запрыгнуть в автобус с открытым верхом, из-за чего футболистам пришлось лететь на самолете.
Ночью начались беспорядки, в результате которых погиб 24-летний парень, прыгавший с крыши. Один ребенок впал в кому. Ему на голову упал кусок мрамора.
Полиция сообщила, что было взломано множество машин и поврежден знаменитый обелиск в Буэнос-Айресе.
Аргентина в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала чемпионом.