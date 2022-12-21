Во время чемпионского парада сборной Аргентины погиб один человек

В Аргентине празднование чемпионства национальной команды по футболу закончилось трагедией, сообщает La Nacion.

20 декабря в стране был объявлен национальный праздник, чтобы жители смогли отметить победу сборной Аргентины на ЧМ-2022 в Катаре. Миллионы людей вышли на улицы и пытались запрыгнуть в автобус с открытым верхом, из-за чего футболистам пришлось лететь на самолете.

Ночью начались беспорядки, в результате которых погиб 24-летний парень, прыгавший с крыши. Один ребенок впал в кому. Ему на голову упал кусок мрамора.

Полиция сообщила, что было взломано множество машин и поврежден знаменитый обелиск в Буэнос-Айресе.

Аргентина в финале ЧМ-2022 в Катаре обыграла Францию (3:3, пен — 4:2) и впервые за 36 лет стала чемпионом.