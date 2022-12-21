Пирс Морган считает, что Месси переусердствовал в праздновании победы на ЧМ-2022

Британский журналист Пирс Морган высказался о публикациях нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в соцсетях после победы на чемпионате мира-2022.

«Окей, Лионель... Все мы поняли, что ты выиграл чемпионат мира. Но ты немного переусердствовал в этом», — написал журналист.

Аргентинский нападающий выложил в одну из своих соцсетей пять публикаций с Кубком мира после победы национальной команды на мировом первенстве в Катаре.

35-летний футболист впервые выиграл ЧМ и во второй раз в карьере был признан лучшим игроком турнира. В финале сборная Аргентины обыграла Францию (3:3, пенальти 4:2).

Перед турниром Морган взял скандальное интервью у португальца Криштиану Роналду, после чего начал публиковать критические посты в адрес Месси.