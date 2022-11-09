Сегодня, 19:05
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук в интервью «СЭ» ответил на вопрос, будет ли игрок смотреть чемпионат мира.
— Ты будешь смотреть чемпионат мира?
— Нет.
— Почему? Это главный футбольный турнир.
— Во-первых, когда он начнется, у нас еще будет идти сезон. Я буду тренироваться, мне будет не до футбола по телевизору.
— Не выкроишь себе пару часиков?
— Нет, наверное. Зачем тратить время впустую.
— Хорошо, кто тогда победит?
— Кто там участвует.
— Там есть Франция, Бразилия, Аргентина.
— Мне Англия всегда нравилась.
— Почему, это детство, АПЛ?
— Мне нравится Премьер-лига, Англия. Пусть они. Мне всегда нравился «Манчестер Юнайтед». С этого момента мне, наверное, и начала нравиться АПЛ.
— Чемпионат мира для многих — тот турнир, с которого они начали любить футбол. У тебя так было?
— Нет.
— А как?
— Я его никогда не смотрел.
— «Я его не люблю».
— Нет, я его люблю. Есть еще одна фраза, за что я люблю футбол: «За все, что после» (смеется). Да ладно, на самом деле у меня после футбола отдых дома на диване. Но футбол я не смотрю. Просто нужно было девать куда-то свою детскую энергию. Отдали в футбол, вот, ловил мячи. Вот и появилась любовь к футболу.