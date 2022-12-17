Альба обратился к Бускетсу: «Ты уникален. Спасибо за то, что ты нам дал»

Защитник сборной Испании и «Барселоны» Жорди Альба обратился к своему одноклубнику, полузащитнику Серхио Бускетсу, завершившему карьеру в национальной команде.

16 декабря 34-летний хавбек объявил о завершении карьеры в сборной Испании.

«Горжусь капитаном и товарищем по команде. Ты всегда был лидером сборной в хорошие и плохие времена. После стольких сборов, тренировок и совместных матчей за национальную команду, ты прощаешься. Нам будет очень не хватать тебя, мой друг. Спасибо за то, что ты нам дал. Ты уникален», — написал Альба в соцсети.

Бускетс дебютировал в составе сборной Испании в 2009 году в возрасте 20 лет. За все время он принял участие в 143 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал девять результативных передач. Вместе с национальной командой он стал чемпионом мира-2010 и Европы-2012.