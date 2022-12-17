Огромное семейство Месси, горячая подруга Эрнандеса, утонченная супруга Дешама. Жены и подруги финалистов ЧМ-2022

Звездные болельщицы участников главного матча чемпионата мира в Катаре.

18 декабря арену Lusail Stadium заполнят 80 000 болельщиков. В финальном матче между сборными Франции и Аргентины определится лучшая команда планеты на ближайшие четыре года.

18.12.2022 | Аргентина — Франция

Среди болельщиков будет много родных и близких футболистов обеих команд.

Внимание фотокорреспондентов мировых агентств на протяжении всего чемпионата привлекала к себе супруга капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

Антонелла Рокуццо приехала в Катар с тремя сыновьями. В этой поездке ее сопровождают свекровь и свекр и многочисленные родственники. Семейство Рокуццо-Месси в полном составе будет поддерживать капитана сборной Аргентины.

Не отстают подруги и жены действующих чемпионов мира. Вот нежные объятия полузащитника сборной Франции Кингсли Комана и его супруги Сабрины Дювад.

Трогательно поддерживают Антуана Гризманна дочки и супруга Эрика.

Яркая блондинка Камилла Титгат — давняя подруга защитника сборной Франции Рафаэля Варана.

Невозможно не обратить внимания на девушку с тату Зое Кристофоли, подругу Тео Эрнандеса, автора победного гола сборной Франции марокканцам в полуфинале ЧМ-2022.

К слову, мы о ней уже рассказывали.

Семья Оливье Жиру с удовольствием позирует фотокорреспондентам на матчах чемпионата мира.

Вратарь сборной Франции Уго Льорис получает награду после удачной игры в Катаре от супруги Марины.

Попал в объектив и главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони со своей супругой Элизой.

Жена наставника французов Дидье Дешама Клауди на родине настоящая суперзвезда. Ее утонченные стильные образы — предмет восхищения француженок.

На трибунах в Катаре фотографы обратили внимание на Мэй — симпатичную супругу полузащитника сборной Франции Маттео Гендуззи.

Любопытно, что вторые половинки аргентинских игроков попадают в объектив гораздо реже. Видимо, все внимание фотокорреспондентов обращено к семейству Месси. Но Агустину Гандольфо — подругу нападающего сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса — заметили.

Тем временем подруги аргентинских футболистов мечтают о победе своей сборной. Они готовятся к финальному матчу и с удовольствием рассказывают об этом в соцсетях.

За Алексиса Макаллистера будет переживать на трибуне «Лусаила» Камила Майан.

Хулиана Альвареса поддержит во время игры против Франции его подруга Эмилия.

За сборную Аргентины и ее защитника Лисандро Мартинеса будет болеть известная танцовщица и модель Мури Лопес Бенитес.

Ждет заветный трофей девушка Хермана Пеццелы Мария Баскерано.

Защитник сборной Аргентины Науэль Молина отправит воздушный поцелуй на трибуну перед финальным матчем ЧМ-2022 своей подруге Барбаре.

Второй вратарь Аргентины Херонимо Рульи начнет матч на скамейке запасных, а его подруга Росио Экспосито будет следить за ним с трибуны.

Мечтают о победе в чемпионате мира полузащитник Гвидо Родригес и его вторая половина — Вада Рамон.