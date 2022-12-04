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Сегодня, 17:45

Бэйл не дал Месси войти в историю

Аксель Вартанян
Историк/статистик
Гарет Бэйл.
Фото Reuters
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Знаменитый футбольный статистик сравнил чемпионаты мира и подвел промежуточные итоги турнира в Катаре.

Статистика Акселя Вартаняна

Получив задание редакции подбить итоги группового этапа (разумеется, цифровые, статистические: творческие и прочие — дело специалистов), подрастерялся. Давно разминулись стежки-дорожки с друзьями моими, цифрами. Сменив амплуа «гроссбуха» на «летописца», вижусь с ними редко. Хотел было призвать их, дабы помогли сравнить итоги текущие с предыдущими, отыскать сходство и различия, да нарушил мои планы первый матч, Катар — Эквадор. Слишком уж необычным выдался, вызывающе противопоставил себя прежним матчам открытия.

Тут возник вопрос: всегда ли первые игры являлись и матчами открытия? Вопрос дискуссионный. Ввязываться в творческие споры в наше неспокойное время со взаимными оскорблениями, а то и мордобоем, не решусь: возраст не тот, да и здоровье. К тому же спорщик я никакой, посему никому ничего ни доказывать не буду, ни убеждать. Порассуждаю вслух.

Первая игра = матч открытия?

Уже при поверхностном знакомстве с историей чемпионатов желающие найдут ответ и вывод сделают однозначный: не всегда синонимы. Яркая тому иллюстрация — ЧМ-1930 в Уругвае, откуда все началось. Открылся 13 июля в Монтевидео (там все матчи и сыграли) двумя встречами: Франция — Мексика, США — Бельгия. Начались в одно время — в пятнадцать часов. Назвать первый не возьмусь. Не это главное. Вы удивитесь, узнав, что матчем открытия объявили встречу хозяев со сборной Перу. Состоялся... через пять дней после начала турнира (18 июля) и стал восьмым из 17 запланированных. К этому времени три из 13 участников из соревнований выбыли и паковали чемоданы. После «матча открытия» к ним присоединились перуанцы.

Если в Уругвае в первый день провели два матча, то через четыре года в Италии — восемь: в один день (31 мая) и час вступили в борьбу за медали все явившиеся на турнир 16 сборных. За одним из восьми (Италия — США) наблюдал из ложи для почетных гостей диктатор итальянский Бенито Муссолини. Он обратился к присутствующим с короткой речью. Это обстоятельство и стало основанием для историков посчитать игру Италия — США если не первой на турнире, что не представлялось возможным, то матчем, его открывшим. Некогда и ваш покорный слуга, словно под гипнозом, присоединился к абсолютно немотивированному выводу, отчего испытываю перед читателями «СЭ» чувство вины. Надеюсь, чистосердечно признав ошибку, буду прощен.

На ЧМ-1938 во Франции впервые один из матчей первого тура (Германия — Швейцария) прошел на день раньше остальных — 4 июня. Но можно ли считать его выставочным? Скорее нет, поскольку обошелся без речей высокопоставленных особ, торжественной церемонии и всего того, что характеризует с некоторых пор такие матчи.

На первом послевоенном чемпионате, начавшемся 24 июня 1950 года в Бразилии, тоже был сыгран единственный матч, хозяев с мексиканцами. Перед началом игры президент страны Эурико Гаспар Дутра обратился из ВИП-ложи громадного стадиона «Маракана», специально к чемпионату мира построенного, к футболистам и пожелал им успехов. Уже что-то. Во всяком случае, пусть и отдаленно, эта встреча имела что-то общее с понятием «матч открытия».

А четыре года спустя в Швейцарии опять принялись за старое. В первый день, 16 июня, синхронно сыграли четыре пары. Организаторов это не смутило, и они ничтоже сумняшеся первым матчем признали сыгранный в Лозанне (Югославия — Франция) потому только, что президент страны — уроженец Лозанны, к тому же и речь пацифистскую произнес, завершив ее такими словами: «Надеюсь, что игры укрепят взаимоотношения между народами». Слова добрые, нужные, но оснований считать встречу югославов с французами первой не вижу. И спорить с оппонентами, если возникнут, не стану.

Чемпионат мира-1958 в Швеции начался 8 июня восемью матчами (один — с участием дебютанта мировых первенств, сборной СССР). Семь начались в одно время, в девятнадцать ноль-ноль. Один (Швеция — Мексика) — в два часа дня. Он и хронологически первый, с этим не поспоришь, и открыл турнир: торжественно, с оркестром и прочими делами. Вишенка на торте — речь шведского короля Густава Шестого Адольфа, благословившего участников.

Четыре года спустя в Чили вступили в турнир (30 мая в одно и то же время) четыре пары. Матчем открытия волевым решением назначили встречу хозяев со сборной Швейцарии. Основание веское — играли в столице, в Сантьяго. И некое подобие праздничного торжества организовали, и выступление официального лица выслушали.

Порядок навели англичане

ЧМ-1966 проходил на их земле. Благодаря интервидению впервые за матчами наблюдали миллионы людей из разных стран и континентов. Телевидение значительно расширило аудиторию мировых первенств. Счет со временем стали вести на миллиарды. Матчу Англия — Уругвай выделили отдельный день, 11 июля. Предшествовала ему часовая церемония, несколько в сравнении с нынешним временем суховатая, но провели ее со вкусом: под аплодисменты стотысячных трибун выступил сводный оркестр. Его сменили шестнадцать колонн с табличками сборных — участниц турнира.

Когда же на поле вышли участники торжества, команды Англии и Уругвая, к ним из ложи спустилась королева Великобритании Елизавета Вторая в сопровождении принца Эдинбургского и пожала своей маленькой аристократической ручкой, облаченной в белоснежную перчатку (женщинам позволено), мужественные, грубоватые руки своих подданных и гостей из Уругвая.

По праздничности, антуражу, скромно одетым благовоспитанным джентльменам, которые тонко разбирались в футболе, объективно и адекватно реагировали на происходившее на поле, торжества в Лондоне значительно уступали последующим. По людскому обрамлению футбольного поля, в причудливом, красочном карнавальном облачении, чрезмерно шумному, вопящему, кричащему, бьющему в барабаны, дудящему в трубы, с выходившими из орбит глазами на размалеванных лицах и богато обставленных представлениях, называемых, как и вся современная жизнь, шоу. Но то, лондонское, из всех мною виденных, произвело на меня лично неизгладимое впечатление.

С тех пор первым матчам (они же матчи открытия) выделяли отдельный день и придали официальный статус. На ЧМ-1966 и ЧМ-1970 в них участвовали хозяева, с 1974 по 2002 год сменили их чемпионы мира. В 2006-м вновь вернули хозяев. Рожденную в Англии традицию чтут уже более полувека.

Прежде чем публиковать перечень матчей открытия, оговорю критерии:

а) играют на день раньше (хотя бы на несколько часов, как в 1958-м в Швеции) остальных;

б) участие хозяев турнира обязательно.

Набралось таких восемь. Нынешний — особенный. В чем вы, ознакомившись с приведенным ниже перечнем, убедитесь.

В семье не без урода

Матчи открытия ЧМ с участием хозяев турнира. Фото "СЭ"

Картина красноречивая. В семи первых хозяева не проигрывали: +4=3-0, 16-4. Положительную статистику подпортил чемпионат в Катаре — хозяева впервые проиграли. Это обстоятельство и вынудило меня совершить небольшой экскурс в историю. Отличие не единственное. Остальные — на совести итальянского арбитра Даниэле Орсато, человека неблагодарного. С поистине восточным гостеприимством встретили его, жильем комфортным обеспечили, вкусно кормили, поили, пылинки сдували. А он ответил им черной неблагодарностью. В семи первых встречах назначены два пенальти, оба в гостевые ворота. Только Орсато наказал хозяев. В семи предыдущих арбитры предъявили хозяевам всего шесть желтых карточек. А итальянец в одном — четыре. Еще одна особенность выставочного матча. Никогда в стартовой игре (да и вообще ни в одном из 900 сыгранных на мировых чемпионатах матчах) тренеры больше трех замен не производили. Коуч Эквадора заменил четырех футболистов. Не предел: в Катаре разрешены пять замен, а в случае травмы головы — и все шесть.

Таким вот (не побоюсь этого слова) уродцем выдался последний, восьмой в списке, подпортив благоприятную статистику. Хозяева поля имели четыре победы (самая крупная — у России) и три ничьи с убедительной разностью мячей (16-4). Теперь случился первый прокол, и двумя пропущенными голами стало больше.

Мячи, пенальти, карточки

Полную картину представлю при подведении итогов чемпионата. А сейчас сравним показатели 48 матчей группового этапа с шестью аналогичными по формату. С голами ныне, хоть поначалу и сетовали на «неурожай», усилием отдельных «хлеборобов» закрома как-то пополнили. Уж питаться в Катаре будут сытнее, нежели в неурожайном 2010-м в ЮАР. Зато карательных санкций (их пик пришелся на 2006-й в Германии) стало меньше. Что до красно-желтых карточек, перед заключительными встречами показалось, будто оттепелью повеяло. Впечатление обманчивое, под занавес подтянулись. А с 11-метровыми санкциями в Катаре в сравнении с Россией притормозили.

Окончательные выводы последуют позже, как только огонь прекратится и дым рассеется. Тогда больше внимания уделим арбитрам. Пищу для размышлений дали нам обильную.

Сравнительные показатели последних семи ЧМ после 48 матчей группового турнира. Фото "СЭ"

Юбилеи

От поверхностных исторических исследований и обязательных для этого жанра статистических выкладок — к теме легкой, развлекательной. Юбилеям. Источник для цифроманов неиссякаемый. Постоянно подбрасывают хворост в незатухающий костер отдельные индивиды, целые коллективы, да и сам турнир с многочисленными статистическими разделами не бездействует. Верти-крути цифрами как душе будет угодно. Повод для веселья и тостов сегодня есть.

Уместны заздравные речи по случаю рождения чисел круглых, с несколькими нулями, или как минимум кратных пятидесяти (впрочем, исключения возможны). Чем габаритнее юбиляр, тем для бухгалтеров, и не только, привлекательнее.

250

Такого рубежа достигли в популярном статистическом разделе «Пенальти». Этот симпатичный, довольно красивый кругляш повествует об 11-метровых экзекуциях за неполные 22 мировых чемпионата. Четыре года назад счетчик остановился на отметке «247». Стало быть, третий в Катаре вынудил поляну накрыть, бокалы, наполненные до краев, поднять, тост за здоровье юбиляра произнести. Организовал застолье житель Катара арбитр Абдулрахман Аль-Джассим: 21 ноября на 82-й минуте встречи США — Уэльс он наказал американцев пеналем. Безупречно реализовала его звезда, ныне немного поблекшая, сборной Уэльса Гарет Бэйл. И свел игру к ничьей — 1:1. Упомянем и американского вратаря Мэтта Тернера. Ему «выпала честь» быть причастным к памятному событию. Правда, выступил он в роли статиста и мяча не коснулся.

Промахнись Бэйл, пропели бы оду Лионелю Месси. А так стал он рядовым исполнителем всего лишь будничного пенальти, 251-го.

Обращу ваше внимание еще на одного носителя нулей (сразу двух), хоть рангом ниже, но тоже довольно симпатичного. К затронутой рубрике имеет прямое отношение.

200

Мы только что о назначенном пенальти говорили, а этот, двухсотый, — реализованный. Вы не поверите, случился в тот же день, 21 ноября, с теми же действующими лицами: катарским арбитром, валлийским форвардом и американским голкипером. В один день, час, минуту и секунду Бэйл одной левой произвел на свет двух довольно упитанных юбиляров: исполнил 250-й пенальти, ставший одновременно 200-м реализованным! Чудеса, да и только. Невероятно редкое совпадение.

Зря вы (не все — некоторые) футбольную статистику скучной называете, делом никчемным, никому не нужным. А ведь одухотворил ее, опоэтизировал сын великого русского поэта Сергея Есенина Константин, лучший статистик отечественного футбола.

30

Доносятся до слуха моего возмущенные возгласы: «Что же это вы гнома дистрофичного нам подсовываете, хлюпика, заморыша с неразвитыми формами?» Согласен, внешностью не вышел и рядом с дородными, довольными жизнью и положением, самонадеянными, избалованными вниманием красавцами мой протеже смотрится, мягко говоря, не очень. Однако представил его не просто так. Во-первых, предупредил уже — исключения возможны. Во-вторых, и при наличии одного нуля мало чем от названных только что отличается. О таких говорят: мал да удал.

Я назвал американского стража Тернера статистом. Чего не скажешь о его собрате по ремеслу мексиканце Гильермо Очоа. По окончании ЧМ-2018 в графе «Пенальти» на четыре года застыли такие показатели: назначено — 247, забито — 197, не реализовано -50. Два первых уже округлили. Из незабитых восемь мячей угодили в штанги и перекладины, 13 вовсе в створ не попали, ответственность за 29 незабитых «взяли на себя» вратари. Так вот, Очоа в матче Мексика — Польша отразил 30-й пенальти, причем от самого Роберта Левандовски.

Шансов у стражей выиграть 11-метровый поединок с экзекуторами крайне мало, поэтому каждую выигранную дуэль, конечно, преувеличивая, называют иногда подвигом. Надеюсь, вы поняли, в чем сила и значимость неказистого внешне, мелковатого вроде бы юбиляра.

100

Число не столь увесистое, как два из трех, вам показанных, зато весьма и весьма почитаемое. К столетним юбилеям, будь то даты исторические или касающиеся жизни и творчества выдающихся людей, отношение особое, трепетное. Торжества по таким случаям проводятся с размахом. Посему имеем веские основания отметить сотые голы в мировых чемпионатах отдельных команд — испанцев и англичан. Поскольку сборная Испании выпила и закусила по такому случаю раньше, с нее и начнем.

Испания

Сотня, это и младшим школьникам известно, состоит из десяти десятков. Перечислю все. В России испанцам до ста не хватило одного гола. В Катаре первый становился юбилейным. Ждать его долго не пришлось. Уже на 11-й минуте встречи с костариканцами кругляш проник в их сети. Энтузиазм в стане испанском в предвкушении банкета был настолько велик, что отгрузили сопернику еще шесть мячей, в надежде отметить до конца турнира и 110-й. Пока покажем, что имеем, а там видно будет

Сборная Испании: 100 голов на ЧМ. Фото "СЭ"

Памятные голы, как правило, случаются в победных матчах. Результат неплох — восемь побед из десяти общее правило подтвердили. Две осечки простительны, оба раза уступили сборным, выигравшим на этих турнирах серебро. Единственный, кто организовал два юбилейных гола, — Вилья.

Англия

У англичан первый блин комом вышел: десятый гол пришелся на проигранный матч. Однако остальные девять завершились успешно, и испанский показатель, и без того неплохой, родоначальники превзошли. В чем вы можете, не сходя с места, убедиться.

Сборная Англии: 100 голов на ЧМ. Фото "СЭ"

Забивали памятные голы люди уважаемые, в футбольном мире известные. Среди них несколько решивших исход матчей. Один пришелся на финал ЧМ-1966 на их родине, в Лондоне, когда в дополнительное время жаркого поединка с немцами вырвали победу. Гол Херста на 120-й минуте стал тридцатым. Джеффри Херст забил в тот день три гола. Он стал единственным футболистом, кто в финалах мировых первенств продемонстрировал почтенной публике трюк со шляпой.

Голы англичан в 66-м проникали в чужие ворота словно нож сквозь масло. Наколотили аж одиннадцать, два — юбилейных. Как и в хлебосольной России. Покинули ее, имея в активе 91 забитый мяч.

Наслышанный об аскетизме английского тренера Гарета Саутгейта, приучившего своих парней к воздержанию, не думал, что в Катаре забьют они девять недостающих мячей, да еще в группе. Забили, однако. Говорил ведь я — футбол непредсказуем. В чем, наблюдая за столь необычным турниром, вы не раз уже убедились.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Франция 0
Польша 0
1-й тайм

Ф1(-1.5)

32%

1.92

ТБ 2.5

25%

1.86

Обе забьют - да

19%

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⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Сенегал

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24%

1.90

Обе забьют - да

22%

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16%

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Аргентина 2
Австралия 1
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Ф1(-1.5)

34%

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ТБ 2.5

28%

1.93

Обе забьют - нет

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И М О
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3 Эквадор Эквадор 3 4-3 4
4 Катар Катар 3 1-7 0
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20.11
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Катар
Сенегал
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Нидерланды
Эквадор
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18:00
Нидерланды
Катар
2 : 0
29.11
18:00
Эквадор
Сенегал
1 : 2
И М О
1 Англия Англия 3 9-2 7
2 США США 3 2-1 5
3 Иран Иран 3 4-7 3
4 Уэльс Уэльс 3 1-6 1
Матчи группы
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21.11
16:00
Англия
Иран
6 : 2
21.11
22:00
США
Уэльс
1 : 1
25.11
13:00
Уэльс
Иран
0 : 2
25.11
22:00
Англия
США
0 : 0
29.11
22:00
Уэльс
Англия
0 : 3
29.11
22:00
Иран
США
0 : 1
И М О
1 Аргентина Аргентина 3 5-2 6
2 Польша Польша 3 2-2 4
3 Мексика Мексика 3 2-3 4
4 Сауд. Аравия Сауд. Аравия 3 3-5 3
Матчи группы
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22.11
13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
1 : 2
22.11
19:00
Мексика
Польша
0 : 0
26.11
16:00
Польша
Саудовская Аравия
2 : 0
26.11
22:00
Аргентина
Мексика
2 : 0
30.11
22:00
Польша
Аргентина
0 : 2
30.11
22:00
Саудовская Аравия
Мексика
1 : 2
И М О
1 Франция Франция 3 6-3 6
2 Австралия Австралия 3 3-4 6
3 Тунис Тунис 3 1-1 4
4 Дания Дания 3 1-3 1
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22:00
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13:00
Тунис
Австралия
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26.11
19:00
Франция
Дания
2 : 1
30.11
18:00
Тунис
Франция
1 : 0
30.11
18:00
Австралия
Дания
1 : 0
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2 Испания Испания 3 9-3 4
3 Германия Германия 3 6-5 4
4 Коста-Рика Коста-Рика 3 3-11 3
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Германия
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13:00
Япония
Коста-Рика
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27.11
22:00
Испания
Германия
1 : 1
01.12
22:00
Япония
Испания
2 : 1
01.12
22:00
Коста-Рика
Германия
2 : 4
И М О
1 Марокко Марокко 3 4-1 7
2 Хорватия Хорватия 3 4-1 5
3 Бельгия Бельгия 3 1-2 4
4 Канада Канада 3 2-7 0
Матчи группы
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23.11
13:00
Марокко
Хорватия
0 : 0
23.11
22:00
Бельгия
Канада
1 : 0
27.11
16:00
Бельгия
Марокко
0 : 2
27.11
19:00
Хорватия
Канада
4 : 1
01.12
18:00
Хорватия
Бельгия
0 : 0
01.12
18:00
Канада
Марокко
1 : 2
И М О
1 Бразилия Бразилия 3 3-1 6
2 Швейцария Швейцария 3 4-3 6
3 Камерун Камерун 3 4-4 4
4 Сербия Сербия 3 5-8 1
Матчи группы
Раскрыть
24.11
13:00
Швейцария
Камерун
1 : 0
24.11
22:00
Бразилия
Сербия
2 : 0
28.11
13:00
Камерун
Сербия
3 : 3
28.11
19:00
Бразилия
Швейцария
1 : 0
02.12
22:00
Камерун
Бразилия
1 : 0
02.12
22:00
Сербия
Швейцария
2 : 3
И М О
1 Португалия Португалия 3 6-4 6
2 Корея Корея 3 4-4 4
3 Уругвай Уругвай 3 2-2 4
4 Гана Гана 3 5-7 3
Матчи группы
Раскрыть
24.11
16:00
Уругвай
Корея
0 : 0
24.11
19:00
Португалия
Гана
3 : 2
28.11
16:00
Корея
Гана
2 : 3
28.11
22:00
Португалия
Уругвай
2 : 0
02.12
18:00
Корея
Португалия
2 : 1
02.12
18:00
Гана
Уругвай
0 : 2
Таблицы всех групп
1/8 финала
Раскрыть
03.12
18:00
Нидерланды
США
3 : 1
03.12
22:00
Аргентина
Австралия
2 : 1
04.12
18:00
Франция
Польша
- : -
04.12
22:00
Англия
Сенегал
- : -
05.12
18:00
Япония
Хорватия
- : -
05.12
22:00
Бразилия
Корея
- : -
06.12
18:00
Марокко
Испания
- : -
06.12
22:00
Португалия
Швейцария
- : -
1/4 финала
Раскрыть
09.12
18:00
П 53
П 54
- : -
09.12
22:00
Нидерланды
Аргентина
- : -
10.12
18:00
П 55
П 56
- : -
10.12
22:00
П 51
П 52
- : -
1/2 финала
Раскрыть
13.12
22:00
П 57
П 58
- : -
14.12
22:00
П 59
П 60
- : -
Матч за 3-е место
Раскрыть
17.12
18:00
Пр 61
Пр 62
- : -
Финал
Раскрыть
18.12
18:00
П 61
П 62
- : -
1/8 финала 03.12 18:00
Нидерланды
3
1
США
П1 1.87 X 3.50 П2 4.90
03.12 22:00
Аргентина
2
1
Австралия
П1 1.30 X 6.30 П2 10.0
1/8 финала 05.12 18:00
Япония
05.12
18:00
Хорватия
П1 4.10 X 3.20 П2 2.13
05.12 22:00
Бразилия
05.12
22:00
Корея
П1 1.31 X 5.60 П2 12.0
1/4 финала 09.12 22:00
Нидерланды
09.12
22:00
Аргентина
09.12 18:00
П 53
09.12
18:00
П 54
1/2 финала 13.12 22:00
П 57
13.12
22:00
П 58
Финал 18.12 18:00
П 61
-
:
-
П 62
Матч за 3-е место 17.12 18:00
Пр 61
17.12
18:00
Пр 62
1/2 финала 14.12 22:00
П 59
14.12
22:00
П 60
1/4 финала 10.12 22:00
П 51
10.12
22:00
П 52
10.12 18:00
П 55
10.12
18:00
П 56
1/8 финала 04.12 22:00
Англия
04.12
22:00
Сенегал
П1 1.53 X 4.10 П2 7.80
04.12 18:00
Франция
04.12
18:00
Польша
П1 1.38 X 5.20 П2 8.30
1/8 финала 06.12 18:00
Марокко
06.12
18:00
Испания
П1 6.50 X 3.80 П2 1.65
06.12 22:00
Португалия
06.12
22:00
Швейцария
П1 1.95 X 3.40 П2 4.50
20 ноя
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
25 ноя
26 ноя
27 ноя
28 ноя
29 ноя
30 ноя
01 дек
02 дек
A 20.11 19:00
Катар
Эквадор
П1 3.70 X 3.10 П2 2.30
0
2
B 21.11 16:00
Англия
Иран
П1 1.41 X 4.50 П2 10.5
6
2
A 21.11 19:00
Сенегал
Нидерланды
П1 6.20 X 3.70 П2 1.68
0
2
B 21.11 22:00
США
Уэльс
П1 2.50 X 3.10 П2 3.30
1
1
C 22.11 13:00
Аргентина
Саудовская Аравия
П1 1.13 X 9.50 П2 28.0
1
2
D 22.11 16:00
Дания
Тунис
П1 1.60 X 3.90 П2 6.90
0
0
C 22.11 19:00
Мексика
Польша
П1 2.46 X 3.20 П2 3.30
0
0
D 22.11 22:00
Франция
Австралия
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
4
1
F 23.11 13:00
Марокко
Хорватия
П1 3.40 X 3.40 П2 2.30
0
0
E 23.11 16:00
Германия
Япония
П1 1.44 X 5.20 П2 7.20
1
2
E 23.11 19:00
Испания
Коста-Рика
7
0
F 23.11 22:00
Бельгия
Канада
1
0
G 24.11 13:00
Швейцария
Камерун
1
0
H 24.11 16:00
Уругвай
Корея
0
0
H 24.11 19:00
Португалия
Гана
3
2
G 24.11 22:00
Бразилия
Сербия
П1 1.48 X 4.90 П2 6.80
2
0
B 25.11 13:00
Уэльс
Иран
П1 2.20 X 3.10 П2 4.00
0
2
A 25.11 16:00
Катар
Сенегал
1
3
A 25.11 19:00
Нидерланды
Эквадор
П1 1.87 X 3.40 П2 5.10
1
1
B 25.11 22:00
Англия
США
П1 1.51 X 4.30 П2 7.60
0
0
D 26.11 13:00
Тунис
Австралия
П1 2.20 X 3.30 П2 3.70
0
1
C 26.11 16:00
Польша
Саудовская Аравия
П1 1.80 X 3.55 П2 5.30
2
0
D 26.11 19:00
Франция
Дания
П1 1.82 X 3.70 П2 4.90
2
1
C 26.11 22:00
Аргентина
Мексика
П1 1.58 X 4.00 П2 7.00
2
0
E 27.11 13:00
Япония
Коста-Рика
П1 1.56 X 4.10 П2 7.10
0
1
F 27.11 16:00
Бельгия
Марокко
П1 1.97 X 3.40 П2 4.50
0
2
F 27.11 19:00
Хорватия
Канада
П1 2.27 X 3.30 П2 3.50
4
1
E 27.11 22:00
Испания
Германия
П1 2.55 X 3.45 П2 2.90
1
1
G 28.11 13:00
Камерун
Сербия
П1 5.40 X 3.90 П2 1.71
3
3
H 28.11 16:00
Корея
Гана
П1 2.75 X 3.10 П2 3.00
2
3
G 28.11 19:00
Бразилия
Швейцария
П1 1.48 X 4.50 П2 7.80
1
0
H 28.11 22:00
Португалия
Уругвай
П1 1.98 X 3.40 П2 4.40
2
0
A 29.11 18:00
Нидерланды
Катар
П1 1.22 X 7.40 П2 14.0
2
0
A 29.11 18:00
Эквадор
Сенегал
П1 2.55 X 3.10 П2 3.20
1
2
B 29.11 22:00
Уэльс
Англия
П1 8.40 X 4.50 П2 1.46
0
3
B 29.11 22:00
Иран
США
П1 4.20 X 3.50 П2 1.98
0
1
D 30.11 18:00
Тунис
Франция
П1 5.80 X 4.00 П2 1.66
1
0
D 30.11 18:00
Австралия
Дания
П1 7.50 X 4.90 П2 1.45
1
0
C 30.11 22:00
Польша
Аргентина
П1 8.30 X 4.60 П2 1.45
0
2
C 30.11 22:00
Саудовская Аравия
Мексика
П1 5.50 X 4.40 П2 1.62
1
2
F 01.12 18:00
Хорватия
Бельгия
П1 3.00 X 3.60 П2 2.40
0
0
F 01.12 18:00
Канада
Марокко
П1 4.80 X 3.50 П2 1.88
1
2
E 01.12 22:00
Япония
Испания
П1 7.10 X 4.70 П2 1.49
2
1
E 01.12 22:00
Коста-Рика
Германия
П1 22.0 X 11.5 П2 1.12
2
4
H 02.12 18:00
Корея
Португалия
П1 4.30 X 3.80 П2 1.90
2
1
H 02.12 18:00
Гана
Уругвай
П1 4.90 X 4.00 П2 1.76
0
2
G 02.12 22:00
Камерун
Бразилия
П1 8.40 X 5.20 П2 1.40
1
0
G 02.12 22:00
Сербия
Швейцария
П1 2.60 X 3.40 П2 2.90
2
3
Все результаты / календарь
Статистика
Бомбардиры
Ассистенты
Гол+Пас
М Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 3
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 3
Маркус Рэшфорд

Маркус Рэшфорд

Англия

 		3 3
Статистика / Бомбардиры
М П
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Англия

 		3 3
Бруну Фернандеш

Бруну Фернандеш

Португалия

 		2 2
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Франция

 		2 2
Статистика / Ассистенты
М Г+П
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Франция

 		3 4 (3 + 1)
Альваро Мората

Альваро Мората

Испания

 		3 4 (3 + 1)
Лионель Месси

Лионель Месси

Аргентина

 		4 4 (3 + 1)
Статистика / Гол+Пас
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