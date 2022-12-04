Ключевой футболист сборной Франции — не Мбаппе, а Гризманн. А ведь недавно он мариновался в запасе

В чем его секрет?

Перед стартом чемпионата мира сборная Франции резко сменила статус с одного из главных фаворитов турнира на команду, от которой можно ждать феерического провала. Травмы Н'Голо Канте, Поля Погба, Кристофера Нкунку и действующего обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема серьезно снизили потенциал французов. Ни Камавинга, ни тем более Тюрам с Коло Муани даже в теории не могли достойно их заменить.

Но вот Франция без проблем проскочила групповой этап. Да, в последнем туре потерпела поражение от Туниса, но даже сейчас сохраняются шансы, что результат того матча пересмотрят и гол Гризманна на последних секундах все же засчитают. Тем более на итоговую таблицу это никак не повлияет. Каждая большая сборная испытала проблемы на этом ЧМ, однако обескровленная Франция не победила лишь в мало что решавшем для нее матче, в котором Дешам выпустил полурезервный состав. В первом туре она одержала волевую победу (4:1) над будущим участником 1/8 — Австралией, затем перебоксировала крепкую Данию и, кажется, все же в рамках правил сравняла счет на 98-й минуте игры с Тунисом. Секрет спокойного хода французов — как раз автор этого незасчитанного гола.

Антуан Гризманн. Фото Reuters

Антуан Гризманн — тот самый человек, позволивший команде не заметить отсутствия ряда лидеров. В нынешней сборной все внимание к себе притягивает Килиан Мбаппе, и Дешам действительно настраивает команду, чтобы раскрыть потенциал главной в отсутствие Бензема звезды. Но именно Гризманн является теневым героем этой команды. По итогам группового этапа Антуан стал лидером по числу пасов под удар (11), ожидаемых ассистов (2,3), а также вошел в топ-5 по числу передач в штрафную и действий, приведших к созданию опасных моментов. И это с учетом того, что с Тунисом он отыграл всего 20 минут.

Но крутость Гризманна на этом ЧМ не в цифрах, а в роли. Точнее, в многообразии ролей, которые он выполняет одновременно. Номинально Антуан выходит на позиции под нападающим в схеме 4-2-3-1, но на деле вообще не привязан к амплуа. Дешам дал Гризманну зеленый свет на творчество — теперь Антуан появляется там, где считает нужным. Но это не движение «десятки», которая вольна перемещаться по полю вне схем.

Напротив, он постоянно сканирует пространство, изучая перестроения соперников и отыскивая уязвимые места. Если есть проблемы с продвижением мяча, Гризманн опускается в опорную зону и порой действует даже ниже полузащитников Тшуамени — Рабьо. Напротив, если Мбаппе и Жиру находятся под плотной опекой, Антуан разгружает их за счет включения в штрафную. Он способен разыграть треугольник в полуфланге на подступе к штрафной, ворваться в нее с позиции вингера, отработать сзади.

Диапазон действий Гризманна на этом чемпионате мира невероятно обширен. Достаточно сравнить его тепловые карты в матчах с Австралией и Данией. В первой игре Антуан работал на позиции крайнего центрального полузащитника, во второй — действовал просто везде. Для нынешней сборной Франции Гризманн — решение всех проблем.

Тепловая карта действий Антуана Гризманна.

Невозможно не отметить и то, как Антуан помогает обороне. Это именно то, за что его так ценит Симеоне — Гризманн никогда не выключается из прессинга, более того — является его ключевой деталью. Не чурается Антуан и отходить на свою половину поля, чтобы помогать полузащитникам и разгружать для контратак Мбаппе.

Такой фантастический уровень игры Гризманна может кого-то удивить, ведь совсем недавно «Атлетико» мариновал его на банке и выторговывал у «Барселоны» половину суммы выкупа. Сейчас кажется, что мадридский клуб провернул гениальную аферу. Гризманн провел неоднозначный прошлый сезон, а этот начал игроком запаса.

Согласно договору с «Барсой», в том случае если за два сезона Антуан сыграет минимум 45 минут в половине и более матчей, «Атлетико» будет вынужден активировать функцию выкупа за 40 миллионов евро. Сейчас лишних денет у «индейцев» нет, потому в команде пошли на хитрость и с налетом шантажа ухитрились заставить «Барселону» пойти на сделку — «Атлетико» заплатит за Гризманна 20 миллионов вместо 40.

Показательно, что как только вопрос уладили, Гризманн ворвался в стартовый состав и начал разрывать. Как и в сборной, он стал художником-работягой, человеком искусства и мастером на все руки одновременно. Ряд экспертов даже называли Антуана лучшим игроком ла лиги за последний месяц перед паузой на ЧМ.

Антуан Гризманн и Килиан Мбаппе. Фото Reuters

Само собой, Дидье Дешам не мог этого не заметить, потому ставка на Антуана как на лидера команды была вполне логичной. Но французский тренер без ума от Гризманна уже давно. Даже когда у того были проблемы в «Барселоне», которые переносились на матчи сборной, Дидье всегда выражал уверенность в своем игроке: «Ситуация с Гризманном меня совсем не беспокоит. Не сомневаюсь в его способностях, они не обсуждаются. У всех игроков бывают периоды, когда дела идут немного тяжелее. Он способен с этим справиться».

Уверенность Дешама в своем лидере подтверждает статистический факт: матч с Тунисом стал 70-м подряд для Гризманна за сборную Франции. Уже 70 игр «Трехцветные» не могут обойтись без Антуана, в какой бы форме он ни находился. И такую привязанность можно понять. Да, Гризманн не стал звездой уровня Месси или Роналду, но зачастую наличие в составе звезды, способной пахать и выполнить на поле любую работу, становится ключевым в скоротечных международных турнирах. И Гризманн в его нынешней форме — один из главных козырей французской сборной в борьбе за защиту титула.