Главные скандалы года. Интервью Роналду, братские разборки Погба и издевательства Мартинеса над Мбаппе

Все самое острое за 2022 год — в подборке «СЭ».

Отстранение России

Сборная России не отобралась на ЧМ-2022 в Катар напрямую, а в стыках не получила даже возможности сыграть. 24 марта национальная команда должна была сыграть с Польшей в полуфинале стыкового турнира квалификации ЧМ. В случае победы нашу сборную ждала бы встреча со Швецией. Однако 28 февраля УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия во всех международных соревнованиях.

Также не сыграл в 1/8 финала Лиги Европы «Спартак», которому предстояли матчи с «Лейпцигом». Летом женская сборная России могла принять участие в чемпионате Европы, но тоже не поехала на турнир из-за отстранения. РФС даже рассматривал вариант перехода в азиатскую конфедерацию, но пока что это не состоялось.

Курт Зума. Фото Global Look Press

Зума ударил кота

Французский защитник «Вест Хэма» Курт Зума в 2022 году самое яркое впечатление о себе оставил не на футбольном поле. В феврале брат футболиста опубликовал видео, на котором Зума пинает своего кота за разбитую вазу.

Клуб тут же оштрафовал футболиста на максимально возможную сумму (250 тысяч фунтов) и пожертвовал эти деньги благотворительным организациям, которые заботятся о животных. Не обошлось и без хейта в сторону «Вест Хэма». Зума — один из ключевых защитников лондонцев, поэтому он продолжил неизменно выходить на поле. Болельщики даже критиковали за это лично главного тренера Дэвида Мойеса.

Что касается самого Курта, то от него отвернулось большинство спонсоров, включая Adidas. Кроме того, британское Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными конфисковало обеих кошек (не только пострадавшего кота) у футболиста.

Интервью Роналду

Скандальное интервью Криштиану Роналду журналисту Пирсу Моргану прямо перед стартом чемпионата мира наделало много шуму. 37-летний португалец прошелся по руководству «Манчестер Юнайтед» и лично главному тренеру команды Эрику тен Хагу. В разговоре с Морганом Криш заявил, что не уважает голландского специалиста, обвинил руководство в некомпетентности, задел молодых игроков и даже раскритиковал инфраструктуру «МЮ».

Возможно, во многих вещах Роналду был прав и говорил искренне, однако контракт с ним после такого не согласованного с клубом выступления ожидаемо расторгли. Даже болельщики «красных дьяволов» разозлись на бывшего кумира, хотя в интервью он подчеркивал, что к ним относится с любовью. В итоге 2023 год португалец начнет в «Аль-Насре» из Саудовской Аравии.

Павел Недвед. Фото Global Look Press

Финансовые махинации «Ювентуса», обвинения Недведа

В течение всего года в итальянских СМИ появлялись сообщения о расследовании дела об искусственном завышении стоимости трансферов руководством «Ювентуса». Проще говоря, боссов туринцев обвиняют в финансовых махинациях.

В ноябре новостей стало особенно много. В отставку ушли сразу 10 топ-менеджеров «Юве», в частности президент Андреа Аньелли и вице-президент Павел Недвед. Такое решение породило новую волну слухов. Издание La Stampa со ссылкой на юриста Маттиа Грассани сообщило, что «Старую синьору» могут исключить из серии А. Федерация футбола Италии вела расследование по делу о незаконном приросте капитала на 155 миллионов евро. Особое подозрение вызвала сделка по обмену Миралема Пьянича в «Барсу» на Артура Мело. Кроме того, боссов «Юве» обвиняли в незаконных выплатах Криштиану Роналду во время пандемии коронавируса.

16 лет назад черно-белых уже исключали из серии А из-за коррупционного скандала. Сейчас еще нет никакой определенности, предварительное слушание по делу пройдет 20 января. Скорее всего, шумиха вокруг самой титулованной команды Италии стихнет не скоро.

Судейство на ЧМ-2022

Этот пункт очень субъективен, потому что уровень судейства сложно оценивать при постоянных нововведениях.

Уже во втором матче турнира между Ираном и Англией всех поразило количество добавленного времени: 14 минут в первом тайме и 10 (по факту сыграли 13) во втором. Перед турниром арбитрам рекомендовали добавлять как можно больше за каждую паузу. Дошло до того, что 10 компенсированных минут перестали кого-либо удивлять. Но стоило ли так экспериментировать со временем именно на чемпионате мира?

Много неразберихи было и с обычными игровыми эпизодами. Чего стоит множество трактовок только игры рукой, не говоря уже о других ситуациях. Кроме того, не стоит забывать о том, что рефери на чемпионат мира отбирают из разных конфедераций. Не у всех есть возможность практиковаться в играх плей-офф Лиги чемпионов с высокими скоростями и повышенным давлением.

Скандалы устраивали и европейцы. Особенно постарался Матеу Лаос в четвертьфинале ЧМ Аргентина — Нидерланды. Испанским арбитром не остался доволен никто, он раздал 16 карточек, но при этом допустил потасовку в конце основного времени матча и не удалил никого.

Помимо того что сами рефери ошибались, на них сильно давили комментарии футболистов и тренеров после матчей. Причем иногда арбитрам ставили в укор их национальность. Например, аргентинцу Факунду Тельо, по мнению игроков сборной Португалии, нельзя было работать на матче 1/4 финала Португалия — Марокко, потому что сама сборная Аргентины еще не выбыла из розыгрыша трофея.

Мэйсон Гринвуд. Фото Global Look Press

Мэйсон Гринвуд и обвинения в изнасиловании

Кто-то еще помнит о таком футболисте «Манчестер Юнайтед»? В последний раз нападающий появлялся на поле почти год назад — 22 января 2022-го. А потом девушка игрока обвинила его в домашнем насилии, опубликовала видео и фото с последствиями побоев на лице, а также аудио, на которых Гринвуд принуждал ее к сексу. 21-летнего представителя «МЮ» арестовали.

В октябре его выпустили под залог, но задержали повторно, потому что футболист пытался воздействовать на жертву. Он пытался помириться и уговорить девушку отозвать заявление. В ноябре Гринвуда повторно выпустили под залог до 10 февраля, а судебное заседание назначили на ноябрь 2023 года.

Братья и друзья угрожали Погба

В сентябре Маттиа Погба, брата Поля, арестовали. Маттиа с друзьями вымогал у младшего брата 13 миллионов евро. Они обвиняли полузащитника «Ювентуса» в том, что он перестал помогать им. В случае отказа старший брат Погба собирался рассказать о том, что Поль просил шамана наложить заклятье на футболиста «ПСЖ» и сборной Франции Килиана Мбаппе.

«Друзья детства» угрожали Полю оружием и требовали деньги за то, что 13 лет они якобы тайно обеспечивали безопасность футболисту. Закончилось для них все печально — арестом. Помимо Маттиа Погба задержали еще четверых сообщников, мужчин в возрасте от 27 до 36 лет. В декабре старшего Погба выпустили из тюрьмы, сейчас он находится под административным надзором.

Интересно, что даже шаман, который якобы наложил проклятье на Мбаппе, опроверг эту версию брата Погба. По его словам, они с Полем обсуждали Килиана только один раз — тогда футболист и шаман восхищались игрой нападающего на ЧМ-2018.

Эмилиано Мартинес. Фото Global Look Press

Эми Мартинес издевался над Мбаппе

Один из главных героев ЧМ-2022 вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был хорош на футбольном поле, но еще ярче вел себя за его пределами. Если его треш-ток во время серий пенальти — это лишь часть игры, давление на соперников, то зачем он стал издеваться над Килианом Мбаппе во время празднования победы на ЧМ — непонятно до сих пор. Нападающий сборной Франции сделал хет-трик и реализовал свой послематчевый пенальти. Из трех одиннадцатиметровых Мбаппе аргентинский голкипер не отразил ни одного. Похоже, это задело Мартинеса. В раздевалке после финала он попросил устроить минуту молчания «в честь Мбаппе, который умер». А на чемпионском параде в Буэнос-Айресе радостно позировал с куклой вуду с лицом Килиана.

Нарушение прав человека в Катаре

Тема нарушений прав человека в Катаре шумела еще в 2021 году, из-за чего некоторые сборные даже собирались отказаться от поездки на ЧМ. По данным The Guardian, за время строительства стадионов и другой инфраструктуры для турнира погибло 6,5 тысячи мигрантов. В Катаре также запрещена поддержка ЛГБТ-сообщества, из-за чего снова были возмущены представители ряда стран. Некоторые сборные хотели выходить на матч с радужными капитанскими повязками One Love, которые символизировали борьбу с дискриминацией.

Проблемой для болельщиков во время ЧМ стал запрет на распитие алкоголя. Власти Катара сначала разрешили продавать пиво в фан-зонах на стадионах, но за два дня до старта турнира поменяли решение. Это все произошло при уже заключенных спонсорских контрактах на миллионы долларов.

Катарская полиция проверяет болельщиков. Фото Reuters

Приговор бывшему директору академии «Чертаново»

Бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина приговорили к тюремному сроку за мошенничество. Функционер возглавлял академию московского клуба с 2008 по 2021 год. Следствие обвинило его в завышении численности игроков академии для получения повышенного финансирования.

Ларина публично поддерживали футболисты и тренеры. Леонид Слуцкий заявил, что и сам во времена работы с детьми вписывал в журналы «мертвые души», чтобы получить хоть сколько-то адекватные деньги. В день оглашения приговора в суд приехали бывшие выпускники академии — Антон Зиньковский, Наиль Умяров (оба — «Спартак») и Александр Зуев («Химки»). Поддержка футболистов не помогла, Николая Ларина признали виновным.

«Ларин признал вину частично, заявил, что корыстного мотива у него не было, так как на себя деньги он не тратил, а тратил на спортивный интернат «Чертаново», на экипировку, вывозил спортсменов за рубеж», — сказала судья Лариса Семенова после вынесения приговора.

Это'О избил журналиста

Бывший нападающий «Барселоны», «Интера» и «Анжи» Самюэль Это'О сейчас возглавляет камерунскую федерацию футбола. По крайней мере пока.

На ЧМ-2022 президент федерации после вылета своей сборной решил сходить на матч плей-офф между Бразилией и Южной Кореей. Знаменитого футболиста около стадиона узнали многие болельщики, они стали бегать за ним и фотографироваться.

Правда, не все из подошедших к Это'О были фанатами. Один из них сказал что-то очень неприятное. Настолько неприятное, что камерунец взбесился, ударил человека коленом в лицо, а охранник Это'О разбил пострадавшему камеру.

По данным СМИ, к главе камерунской федерации футбола подошел алжирский блогер Sadouni SM и спросил, зачем тот подкупил судью Бакари Гассама. Этот арбитр судил стыковой матч за право сыграть на ЧМ-2022 между Алжиром и Камеруном и отменил два гола алжирской команды по ходу встречи. Камерун в той игре забил победный гол на 124-й минуте и вышел на ЧМ.

Самюэль Это'О. Фото Global Look Press

«Я получил от Самюэля Это'О за то, что спросил его о судье Гассама. И, клянусь Богом, добрые люди, тут нет никакого хайпа и никаких искажений — меня избили. Тема Гассама беспокоит многих. Это'О сказал мне: «Вы слишком глупы, чтобы я разговаривал с вами». Его известности недостаточно, он не имеет права поднимать руку на кого-либо», — написал алжирец в соцсетях.

По данным Onzemondial, алжирский ютубер решил подать заявление на президента Федерации футбола Камеруна за нападение, а также нанесение материального ущерба.