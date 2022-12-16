Сборная Марокко заслужила медаль ЧМ. За нее хочется болеть больше, чем за Хорватию

Прогнозы и ставки на матч чемпионата мира Хорватия — Марокко 17 декабря 2022 года

Африканцы провели восхитительный турнир.

Команда Марокко стала первой в истории своего континента полуфиналисткой чемпионата мира. Красивую сказку в полуфинале разрушили французы, но у коллектива Валида Реграги еще будет шанс увезти из Катара медаль — для этого в матче за третье место нужно обыграть Хорватию.

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Когда состоится и где смотреть матч Хорватия — Марокко

Соперники сойдутся на стадионе «Халифа» в Дохе 17 декабря, начало в 18.00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Футбол 1» и «Матч! Премьер». Эфир стартует в 17.45 мск. Обслужит встречу судья из Катара Абдулрахман Аль-Джассим.

Хорватия — Марокко: прогноз и ставка на матч ЧМ 17 декабря 2022 года

Сборные Хорватии и Марокко очень ровно выступают на чемпионате мира. Даже неудивительно, что начался он для них с очной ничьей 0:0 — без особых моментов и с желанием набрать хотя бы один балл на старте. В итоге эта осторожность стала визитной карточкой обеих команд и привела их в полуфинал турнира.

При этом от африканцев такого прорыва ожидали в значительно меньшей степени. Наверное, за исключением учителя из США, который поставил на проход Марокко в четвертьфинал и выиграл миллион долларов. Предполагалось, что путь команды Реграги завершится еще на групповой стадии, потому что в соперниках были опытные Хорватия и топовая Бельгия, но аутсайдеры воспользовались проблемами «Красных дьяволов».

Матч против бельгийцев показал, что Марокко по силам сдерживать даже самое топовое нападение. Поэтому встреча с Испанией в 1/8 не воспринималась как бой грудничка и сумоиста. Африканцы не только успешно сдержали одну из самых опасных команд турнира, но и показали себя в атаке. А сухая победа по пенальти заявила о крепости нервов у ребят Реграги.

После этого матча не было сомнений, что марокканцы будут солидно смотреться и на фоне Португалии. Предположение полностью оправдалось: африканцы классно контратаковали и были ближе к счету 2:0, чем соперник к тому, чтобы сравнять счет. И даже против Франции Марокко не смотрелось безнадежно. Напротив, аутсайдер прижимал действующего чемпиона к его воротам на протяжении большей половины встречи.

Ашраф Хакими. Фото Global Look Press

Такой смелый и даже наглый футбол против лучших команд мира наверняка завоевал сердца. И теперь хочется переживать за Марокко даже вне чемпионата мира. Но в Катаре у этой команды есть незаконченные дела — нужно вырвать бронзу у Хорватии. При этом аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом европейцев. На их победу в основное время можно поставить с коэффициентом 2.36, что приблизительно 42% вероятности исхода. Успех Марокко идет за 3.20 (31%), ничья — за 3.50 (27%).

Хорватия не была впечатляющей — трудовая команда, которая выехала на опыте лидеров, игре вратаря Ливаковича и временами на удаче. У нее нет особой изюминки и какого-то запоминающегося стиля, которым обладает Марокко. Эти ребята снова сыграют от обороны, но еще раз покажут, насколько они хороши в контригре.

Прогноз от «СЭ»: Х2 за 1.66.

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