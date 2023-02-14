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Чемпионат мира-2018

Сегодня, 23:06

Абидаль считает, что чемпионаты мира и в Катаре, и в России были проведены идеально

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Франции Эрик Абидаль сравнил чемпионат мира-2018 в России с мировым первенством 2022 года в Катаре.

«Был ли на ЧМ-2018 в России? Да, я как раз приехал на финал в «Лужниках». В решающем матче тогда играли многие футболисты «Барселоны». Трое из них были французы и один из Хорватии. Мы приехали с людьми из руководства, чтобы посмотреть игру.

Какой мундиаль лучше — в России или в Катаре? Нельзя сравнивать, потому что важно не только само соревнование, но и организация турнира. Оба чемпионата мира были проведены идеально. Катар, Россия — это разная атмосфера во всех областях», — приводит слова Абидаля Metaratings.ru.

ЧМ-2018 года в России завершился победой сборной Франции, которая в финале обыграла Хорватию (4:2). Катарский мундиаль выиграла сборная Аргентины, которая в финале обыграла команду Франции (3:3, пенальти — 4:2).

Источник: Metaratings.ru
Эрик Абидаль
Чемпионат мира по футболу 2018
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Франции по футболу
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