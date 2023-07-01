Черчесов: «Искренне верил, что сборная России может дойти и до полуфинала, и до финала ЧМ-2018»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о выступлении команды на домашнем ЧМ-2018.

«Тогда, по горячим следам это в Новогорске не ощущалось, тем более я ведь искренне верил, что мы можем дойти и до полуфинала, и до финала чемпионата мира. Ну а сегодня, оглядываясь назад, трудно не признать, что та игра стала в итоге самой памятной со знаком «плюс» в моей работе во главе сборной России. Хотя и матч против Хорватии, ставший историческим для сборной России, которая впервые сыграла в четвертьфинале чемпионата мира, мне забыть не дано», — сказал Черчесов.

1 июля 2018 года сборная России в 1/8 финала ЧМ-2018 обыграла Испанию в серии пенальти (1:1, 4:3 пен.). В четвертьфинале россияне уступили будущим финалистам турнира Хорватии.