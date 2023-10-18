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Сегодня, 04:30

Эквадор и Колумбия сыграли вничью. Диас не реализовал пенальти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Сборные Эквадора и Колумбии не выявили победиетля в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 — 0:0. Встреча прошла на стадионе «Родриго Паз-Дельгадо» в Кито.

В конце первого тайма колумбийский нападающий Луис Диас забил, но гол отменил ВАР из-за офсайда. В начале второй половины форвард «Ливерпуля» мог вновь вывести команду вперед, но не реализовал пенальти. Через несколько минут еще один мяч колумбийцев был отменен из-за офсайда.

Колумбия с 6 очками занимает 5-е место в турнирной таблице, а Эквадор — 6-е (4 очка).

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
18 окт, 02:30. Rodrigo Paz Delgado (Кито)
Эквадор
0:0
Колумбия
Футбол
Сборная Колумбии по футболу
Сборная Эквадора по футболу
0
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