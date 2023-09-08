Месси впервые с 2014 года заменили в официальном матче за сборную Аргентины

Сборная Аргентины выиграла у команды Эквадора в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 (1:0).

Единственный гол на 78-й минуте встречи забил капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал штрафной удар.

Месси впервые с 2014 года заменили в официальном матче сборной Аргентины. Тогда форвард оформил дубль в матче с Нигерией (3:2) и был заменен 63-й минуте.

Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. Эквадорцы остались последними, так как у них -3 очка из-за решения федерации.