Месси впервые с 2014 года не доиграл матч сборной Аргентины до конца

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси был заменен в матче отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Эквадора (1:0). На 89-й минуте встречи вместо 36-летнего аргентинца на поле вышел Эсекиэль Паласиос.

Как сообщает Opta, Месси был заменен в официальном матче сборной Аргентины впервые с 2014 года. Тогда его заменили на 63-й минуте матча чемпионата мира-2014 против Нигерии (3:2).

Месси выступает за сборную Аргентины с 17 августа 2005 года. Он сыграл в 175 матчах и забил 104 гола.