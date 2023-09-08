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Сегодня, 06:45

Месси: «Все хотят обыграть сборную Аргентину, а после победы на ЧМ еще больше»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси подвел итоги матча отборочного турнира чемпионата мира-2026 против Эквадора (1:0).

«Мы знаем, что нас ждут сложные игры в квалификации. В Эквадоре очень хорошие игроки, они знают, что делают, и очень хороши физически. Это была очень тяжелая игра, в том числе физически. Я немного устал, но чувствую себя хорошо. Недавно мы стали чемпионами мира, но мы должны продолжать бороться и готовиться к следующему ЧМ. Все хотят победить Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, еще больше», — приводит слова Месси пресс-служба национальной команды.

Единственный гол на 78-й минуте встречи забил капитан аргентинцев Лионель Месси. Он реализовал штрафной удар.

?Аргентинцы набрали 3 очка и поднялись на первое место в турнирной таблице. Эквадорцы остались последними, так как у них -3 очка из-за решения федерации.

Лионель Месси
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Эквадора по футболу
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