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Сегодня, 23:16

УЕФА предложил ФИФА новый формат отбора европейских сборных на ЧМ-2026

Ана Горшкова
Корреспондент
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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) предложил Международной федерации футбола (ФИФА) новый формат отборочного турнира на чемпионат мира 2026 года для европейских сборных.

Как говорится в заявлении УЕФА, европейский отборочный путь к чемпионату мира предлагают разделить на два этапа: групповой этап и плей-офф. Групповой этап состоит из традиционного формата с 12 группами по 4 или 5 команд. 12 победителей групп напрямую квалифицируются на чемпионат мира-2026. 12 команд, занявших второе место в группе, участвуют в плей-офф. Помимо этих 12 команд, в плей-офф из 16 команд выйдут четыре победителя групп Лиги наций-2024/25, которые не заняли первое или второе место в групповом этапе европейского отборочного турнира.

Матчи плей-офф будут проводиться в виде одноматчевых полуфиналов, а затем одноматчевых финалов в рамках одного международного игрового окна. 16 команд, выходящих в плей-офф, будут разбиты на четыре группы по четыре команды в каждой.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира по футболу
УЕФА
ФИФА
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