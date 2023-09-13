Ди Мария отработал за отдохнувшего Месси, Бразилия дожала Перу, в Эквадоре зажглась 16-летняя звездочка

Главные события 2-го тура отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке.

Новая «десятка» и новый капитан

Главной аргентинской темой перед вторым туром были перспективы Месси. На следующий день после победного гола Лео в ворота Эквадора появилась информация, что у капитана нет травмы, но присутствует переутомление после жесткого графика с момента перехода в «Интер Майами». За 49 дней он провел двенадцать официальных матчей, и Лионель Скалони размышлял: стоит ли рисковать здоровьем своей звезды и везти ее в высокогорный Ла-Пас, где и полностью здоровому человеку приходится нелегко?

В итоге после медицинского обследования сошлись на том, что Месси будет в заявке, а окончательное решение примут ближе к матчу. Но, как оказалось, аргентинцы темнили. Капитану изначально планировали дать отдохнуть, однако он — имея возможность вернуться домой ко дню рождения сына Матео — настоял на том, чтобы быть рядом с командой и поддержать ее там, где медицинский штаб выдал футболистам специальные баллончики с кислородом.

Анхель Ди Мария. Фото Reuters

Десятый номер во вторник достался Анхелю Корреа, а капитанская повязка — Ди Марии, который снова проявил себя настоящим лидером. Сначала выдал идеальный пас к воротам на Энцо Фернандеса. Потом — помог Тальяфико в 31 год забить первый гол за сборную. С момента перехода отборочных циклов на нынешний формат по числу голевых передач Ди Мария сравнялся с рекордсмена сборной — Месси и Ариэлем Ортегой (по 10).

Чемпионы мира продлили рекордную беспроигрышную серию отборочных игр на чужих полях до 11 матчей (+7=4), а заодно поправили статистику квалификационных матчей без Месси. До вторника в 13 встречах они сумели набрать лишь 44,4 процента возможных очков. Что касается Боливии, которая последней обыграла Аргентину дома еще в 2017 году, то она была обречена после удаления защитника «Балтики» Роберто Фернандеса. Он получил две желтые карточки к 39-й минуте.

Победный щтрих Маркиньюса

Бразилия стартовала с крупной победы, а Ришарлисон после замены не скрывал слез. Причину увидели в затяжной безголевой серии, которая в играх сборной началась с момента вылета с ЧМ-2022. Если это действительно так, то в Лиме форварда «Тоттенхэма» ждал еще один удар по нервной системе в виде отмены гола. А в комнате ВАР словно издевались и чертили линии так долго, что к первому тайму пришлось добавить семь минут.

Не засчитали и гол Рафиньи, так что перуанцы впервые за долгое время не пропустили от Бразилии в первом тайме. А ведь Фернандо Диниз поставил на сыгранность и повторил стартовый состав, чего с пентакампеонами в отборочных турнирах не случалось ровно семь лет. Только сборная — это не клуб, и временный тренер только постигает специфику данной работы. Свежести — особенно во втором тайме — гостям не хватало.

Сборная Бразилии перед матчем с Перу. Фото Reuters

Казалось, Диниз затянул с заменами. Габриэл Жезус вышел вместо поникшего Ришарлисона на 64-й минуте, а сразу трех игроков выпустили на 85-й. Тренер, который в первом туре был само спокойствие, вернулся в свой привычный образ, активно жестикулируя и постоянно подсказывая игрокам. Он явно нервничал, но эмоции, который дали активно включившиеся в игру джокеры, сработали. Давление усилилось, и Маркиньюс после углового в исполнении Неймара все же принес Бразилии победу. Только эта сборная и Аргентина после двух туров не теряли очков, а у ее главной звезды в активе рекордные для турнира 18 голевых передач.

Рондон решает

Первый отборочный матч Уругвая под началом Марсело Бьельсы произвел сильное впечатление. Но одно дело разобраться с кризисными чилийцами, и совсем другое — съездить в гости к Эквадору, который был прекрасен в прошлом отборочном цикле и не ударил в грязь лицом на турнире в Катаре. Хотя начиналось все по плану небесно-голубых, а два представителя новой волны — Максимилиано Араухо и Каноббио — организовали взятие ворот. Однако дубль Феликса Торреса все изменил. И не скажешь, что случайно. Между двумя голами хозяев был еще и пенальти, который не реализовал лидер эквадорцев Эннер Валенсия. А больше всего в этот вечер говорили про автора решающей голевой передачи. Ее автор Кендри Паэс установил рекорд южноамериканских отборочных турниров, так как никто прежде не записывал на свой счет ассистентский балл в 16 лет и 135 дней. Как говориться — не Ямалем единым...

Возвращение невразумительных на старте чилийцев домой преобразило «Ла роху». К тому же ко второму туру восстановился Алексис Санчес, и он обязан был забивать из площади ворот после прострела Бреретона. До его промаха случилось еще и попадание в штангу, так что колумбийцы в первом тайме легко отделались. А после перерыва ключевым событием стала отмена гола Марипана, который отличился после штрафного в исполнении Санчеса. Отметим, что после удачного выхода на замену в первом туре динамовец Карраскаль попал в стартовый состав, но на 58-й минуте его сменил Хамес Родригес. Ну а зенитовец Барриос остался в запасе.

13 октября 2020 года. Отборочный турнир ЧМ-2022. Венесуэла открывает счет в матче с Парагваем, однако в игру вмешивается ВАР, после чего колумбийский арбитр Андрес Рохас отменяет взятие ворот, фиксируя игру рукой у пославшего мяч в сетку Янхеля Эрреры. Меняем в описанной выше истории дату и турнир, и убеждаемся — иногда история повторяется самым причудливым образом.

Отличия — в развязке. Три года назад парагвайцы увезли домой три очка, забив в концовке. Сейчас — избежавший неприятностей благодаря отмене гола Пирис стал виновником поражения гостей, сам сыграв рукой на последних минутах. Катастрофический выход на концовку 34-летнего игрока обороны, тогда как трудно предъявить претензии отыгравшим весь матч динамовцу Бальбуэне и краснодарцу Алонсо.

Саломон Рондон. Фото AFP

А настроением двум представителям РПЛ и всему Парагваю испортил — а Венесуэле, напротив, устроил праздник — безупречно исполнивший пенальти Рондон. Экс-форварду «Рубина», «Зенита» и ЦСКА остался всего один гол, чтобы догнать отличившегося 12 раз рекордсмена сборной в отборочных циклах Хуана Аранго. В свою очередь Парагвай вообще не может забивать — в последних одиннадцати квалификационных матчах атака красно-белых отработала вхолостую десять раз!