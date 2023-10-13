Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2026

Сегодня, 06:00

Безупречная Аргентина, Бразилию шокировал венесуэльский шедевр, крутой рекорд будущей звезды «Челси»

Андрей Кузичев
Корреспондент
Лионель Месси.
Фото Reuters
13 октября. Бразилия — Венесуэла — 1:1. Неймар.
Фото Reuters
Дарвин Нуньес.
Фото AFP
13 октября. Боливия — Эквадор — 1:2.
Фото AFP
1/4
Telegram Дзен
Главные события 3-го тура отборочного цикла ЧМ-2026 в Южной Америке.

Непробиваемый Мартинес

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
13 окт, 02:00. Estadio Monumental (Буэнос-Айрес)
Аргентина
1:0
Парагвай

Когда Месси пришлось пропустить матч с Боливией, игру чемпионов мира вел Ди Мария. Однако в этот раз травмировался уже Анхель, а так как его друг Лео пока не готов проводить полные матчи, Лионелю Скалони пришлось перестраивать игру. Только кто сказал, что без ветеранов сопернику будет проще?! Особенно, если в атаке ставка сделана на трио проводящих ярчайшую осень Лаутаро Мартинеса, Нико Гонсалеса и Альвареса.

Такое сочетание — настоящий кошмар для любого соперника. Так что даже схема с тремя центральными защитниками, среди которых были динамовец Бальбуэна и краснодарец Алонсо, не облегчала жизнь Парагваю. Пахать приходилось с повышенной нагрузкой, и гости держались благодаря бешеной самоотдаче и везению. Или, скорее, невезению аргентинцев в завершении, как в случае с попаданием Де Пауля в штангу. Зато получивший капитанскую повязку Отаменди отметил это великолепным ударом с лета, забив первый за семь лет гол в турнирных матчах.

Случилось это уже на третьей минуте, и самое удивительное, что одним голом дело и ограничилось. Ну а Месси вышел на поле на 53-й минуте — сразу после промаха едва не сравнявшего счет Сосы. Однако вернувший капитанскую повязку Лео — даже не в лучших кондициях после травмы — взял игру под свое управление и успел отметиться двумя ударами в каркас ворот. С его голом было бы, конечно, красивее. Особенно, если бы удалось забить прямым ударом с углового. Но и без того «Монументаль» был счастлив после третьей победы в трех турах.

Кроме того, Аргентина продлила до восьми матчей рекордную серию домашних отборочных игр без пропущенных мячей. В ноябре чемпионы мира могут повторить континентальный рекорд, которым владеет Бразилия. Правда, в соперниках будет зубастый Уругвай, у которого атака точно лучше парагвайской. Та в последних тринадцати отборочных играх забила только в одном! Неудивительно, что именно против красно-белых Эмилиано Мартинес довел свою «сухую» серию до рекордных 622 минут.

Лионель Месси. Аргентина переиграла Парагвай. Месси вышел на замену во втором тайме

Конец бразильской серии

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
13 окт, 03:30. Arena Pantanal (Куяба)
Бразилия
1:1
Венесуэла

Разгромив в первом матче под началом Фернанду Диниза Боливию (5:1), бразильцы второй раз подряд столкнулись с проблемами в атаке. Удивительно слышать подобное, когда в стартовом составе выходят Неймар, Родриго, Винисиус Жуниор и Ришарлисон, а первый запасной — Габриэл Жезус Тем не менее, это так, хотя в этот раз игра была не такой академичной, как в Перу (1:0). Подводила реализация, а выручали снова стандарты.

Опять угловой в исполнении Неймара — и опять гол в исполнении центрального защитника. Но если в Лиме победного удара Маркиньюса пришлось ждать до 90-й минуты, то в этот раз впервые отличившийся за сборную Габриэл Магальянс забил в начале второго тайма. Это, конечно, шутка, но пентакампеоны, кажется, поторопились.

Дали сопернику время прийти в себя, забив еще раз лишь из офсайда, а потом случилось волшебство.

Удар через себя в исполнении вышедшего на замену Белло — произведение искусства. Ради такого шедевра стоило смотреть эту игру, и даже бразильские ресурсы среагировали на успех соперника написанным капсом словом ГОЛАСО. А оберегали его гости всеми доступными способами. После каждого единоборства у них сводило ноги, что привело к нескольким конфликтам. Но понять Венесуэлу можно — она же забила бразильцам на их поле лишь второй раз за всю историю отборочных турниров! Этого в итоге хватили и для сенсационной ничьей, и для остановки победной серии Бразилии из 15 домашних квалификационных игр.

13 октября. Бразилия — Венесуэла — 1:1. Неймар.
Фото Reuters

Триллер в Барранкилье

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
12 окт, 23:30. Estadio Metropolitano Roberto Melendez (Барранкилья)
Колумбия
2:2
Уругвай

Колумбия и Уругвай стартовали примерно одинаково. Обе команды произвели хорошее впечатление в первом туре, но довольно бледно выглядели во второй игровой день. Лучше у тех и у других получилось дома, и в пятницу данная тенденция частично получила продолжение. Колумбия, у которой в этот раз центр поля цементировал зенитовец Барриос, доминировала почти две трети матча, а за творчество отвечал еще один вернувшийся в стартовый состав опытный игрок — Хамес Родригес.

Капитан и счет открыл классным ударом, и едва не организовал второе взятие ворот, исполнив подачу со штрафного. Ему остался всего один точный удар, чтобы сравняться с Фалькао, который забил рекордные для страны 13 мячей в отборочных турнирах. Но размышления на эту тему прервало начало второго тайма, на который Марсело Бьельса поменял левого защитника, и Оливера первым же своим касанием сравнял счет при подаче углового. К тому моменту он провел на поле 61 секунду!

13&nbsp;октября. Колумбия&nbsp;&mdash; Уругвай&nbsp;&mdash; 2:2. Гол Нуньеса в добавленное время спас Уругвай от поражения в матче с Колумбией

Вот только в целом с обороной у небесно-голубых все было плохо, а Хамес ее просто разрывал. Именно он ассистировал вернувшему хозяевам лидерство Урибе, после чего колумбийцы стали ловить соперника на быстрых встречных атаках. Только им катастрофически не хватало реализации.

Так, Диас с интервалом в несколько минут загубил выход один на один и попал в штангу, а перекладина остановила попытку Джона Ариаса перебросить вратаря. Казалось, вопрос лишь в том, когда состоится третий гол. Однако после замены удостоившегося овации Хамеса игра стала меняться. Динамовец Карраскаль ее точно не усилил, а упустивший для начала отличный момент Массимилиано Араухо в итоге заработал пенальти и удаление сбившего его голкипера. Нуньес был точен, и Колумбия вместо уверенной победы получила ничью, которую будет больно вспоминать.

Дарвин Нуньес.
Фото AFP

Высокогорный рекорд

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
13 окт, 02:00. Hernando Siles (Ла-Пас)
Боливия
1:2
Эквадор

Когда-то матчи в Ла-Пасе превращались в тяжелейшее испытание даже для грандов, но нынешняя Боливия проиграла на своем поле четвертый подряд отборочный матч. Правда, в игре с Эквадором нужно сделать поправку на то, что эту сборную высокогорьем не испугаешь. Она проводит домашние игры в Кито — на высоте 2850 метров над уровнем моря. Так что сил гостям хватило даже на быструю атаку на шестой добавленной минуте, что принесло самый поздний победный гол в истории южноамериканской квалификации.

13 октября. Боливия — Эквадор — 1:2.
Фото AFP

Впрочем, в историю этот матч войдет благодаря первому мячу эквадорцев. Забивший его в 16 лет и 161 день Кендри Паэс стал автором самого юного гола отборочных турниров Нового Света. Правда, это не мировой рекорд, которым по-прежнему владеет гамбиец Эбрима Силла. Выступавший в начале века в казанском «Рубине» форвард в отборе к ЧМ-1998 забил в 16 лет и 50 дней. Но карьеру африканца нельзя назвать выдающейся, тогда как Паэсу прочат большое будущее. Этим летом вундеркинда подписал «Челси», но в Европу Кендри приедет только по достижению совершеннолетия — летом 2025 года.

ЧМ. Отборочный турнир. Южная Америка. Отборочный турнир
13 окт, 03:00. Monumental David Arellano (Сантьяго)
Чили
2:0
Перу

Чилийцы прервали свою неудачную серию, выиграв отборочный матч впервые с февраля 2022 года. Строго говоря, тот успех против безнадежной Боливии (3:2) разбил кризисный отрезок, по ходу которого у «Ла Рохи» набралось пять поражений и ничья. Но и сейчас повезло с соперником — Перу впервые в своей истории начал квалификацию с трех матчей без забитых мячей.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Парагвая по футболу
0
Читайте также
Блондинка из «Астон Виллы» отказалась от непристойного предложения в 100 000 евро
Усман заменит Косту в бою против Чимаева на UFC 294 в Абу-Даби
Расчеты САУ «Нона-СВК» сорвали атаку штурмовой группы ВСУ
Rolling Stone узнал о желании Трампа отставки Нетаньяху
В ООН призвали собрать $294 млн на гуманитарную помощь для палестинцев
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Финал ЧМ! Аргентина или Франция? Месси или Мбаппе?
ЧМ-2022: состоится ли полуфинал Бразилия — Аргентина?
ЧМ-2022: Рабинер из Катара, судейские нюансы с Вилковым
Александр Филимонов: первые впечатления от ЧМ в Катаре
ЧМ начинается! Без пива и с фейковыми болельщиками?
Карпин: стыки с Польшей / премиальные за ЧМ / общение с Черчесовым
Ивица Олич: «Россия не пыталась что-то изменить, а 90 минут обороняться очень сложно»
Ставить ли Бобровского в матче с Канадой? / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Почему сборная проиграла словакам?
Дзюба всем все доказал? Live «СЭ» о результатах сборной России на отборе ЧМ-2022
Экскурсия по стадионам ЧМ-2022 от «СЭ»
Почему Сорокин не пошел на выборы президента РФС
Катар 2022. Изнанка чемпионата мира
Черчесов: "Кубок мира один. Его надо было выигрывать"
Стивен Сигал пришел на финал ЧМ-2018
Французы и хорваты кричат "Россия!"
Царь приехал. Марадона - на финале ЧМ-2018
"Вида или недоумок, или детдомовский"
Хорваты захватили все подходы к Кремлю
Франция - Хорватия. Прогноз на финал ЧМ-2018
Инфантино признается в любви к России
Катар рассчитывает выступить лучше России
Владимир Путин - о ЧМ-2022 в Катаре
Владимир Путин передал Катару эстафету ЧМ
Топ-5 событий ЧМ-2018
5 главных разочарований ЧМ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ди Мария отработал за отдохнувшего Месси, Бразилия дожала Перу, в Эквадоре зажглась 16-летняя звездочка