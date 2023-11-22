Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией

Сегодня, 22:45
Матч отборочного турнира ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной начался со скандала.
Два года не встречались сборные Бразилии и Аргентины. Болельщики на легендарной «Маракане» ожидали яркого спектакля южноамериканской классики. Перед игрой мировые агентства рассылали романтические кадры.
Однако ближе к стартовому свистку романтика матча сменилась прозой реализма. В одном из секторов стадиона началась массовая потасовка фанатов.
Для наведения порядка в дело вступила бразильская военная полиция.
Приемы, которые применяли сотрудники спецслужб, не отличались гуманизмом.
Полицейские молотили дубинками всех подряд, не разбирая правых и виноватых.
В ответ в «миротворцев» полетели пластиковые кресла.
Ситуация на трибуне от этого только накалялась. Действия полиции стали еще жестче.
В результате столкновений нескольких пострадавших увезли со стадиона в госпиталь.
Футболисты сборной Аргентины вместе со своим капитаном Лионелем Месси отправились к сектору, где происходили беспорядки.
Чемпионы мира попытались уговорить полицейских и болельщиков прекратить конфликт. Через некоторое время аргентинские футболисты покинули поле.
Почти полчаса ушло на восстановления порядка на стадионе.
Матч начался на 27 минут позже запланированного времени. Перед стартовым свистком бразилец Родриго обозвал Лионеля Месси трусом. Между игроками вспыхнула словесная перепалка. «Мы трусы? Мы чемпионы мира», — отреагировал Лео.
Победный гол на 63-й минуте встречи в Рио-де-Жанейро провел Николас Отаменди.
Хозяева заканчивали матч в меньшинстве: на 81-й минуте удалили Жоэлинтона.
После игры аргентинцы вместе с Лионелем Месси, который отыграл 76 минут, поблагодарили своих болельщиков.
Сборная Бразилии потерпела первое в истории домашнее поражение в отборочных турнирах чемпионатов мира в Южной Америке.