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ЧМ-2026

Сегодня, 22:45

Поцелуй, массовая драка полиции и фанатов, победа Аргентины над Бразилией

Отдел фото «СЭ»
Беспорядки на трибуне «Мараканы».
Фото AFP
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Матч отборочного турнира ЧМ-2026 между Бразилией и Аргентиной начался со скандала.

Два года не встречались сборные Бразилии и Аргентины. Болельщики на легендарной «Маракане» ожидали яркого спектакля южноамериканской классики. Перед игрой мировые агентства рассылали романтические кадры.

Фото AFP

Однако ближе к стартовому свистку романтика матча сменилась прозой реализма. В одном из секторов стадиона началась массовая потасовка фанатов.

Фото Getty Images

Для наведения порядка в дело вступила бразильская военная полиция.

Фото AFP

Приемы, которые применяли сотрудники спецслужб, не отличались гуманизмом.

Фото AFP

Полицейские молотили дубинками всех подряд, не разбирая правых и виноватых.

Фото AFP
Фото AFP

В ответ в «миротворцев» полетели пластиковые кресла.

Фото Getty Images

Ситуация на трибуне от этого только накалялась. Действия полиции стали еще жестче.

Фото AFP

В результате столкновений нескольких пострадавших увезли со стадиона в госпиталь.

Фото Getty Images

Футболисты сборной Аргентины вместе со своим капитаном Лионелем Месси отправились к сектору, где происходили беспорядки.

Фото Getty Images

Чемпионы мира попытались уговорить полицейских и болельщиков прекратить конфликт. Через некоторое время аргентинские футболисты покинули поле.

Фото AFP

Почти полчаса ушло на восстановления порядка на стадионе.

Фото AFP
Фото AFP

Матч начался на 27 минут позже запланированного времени. Перед стартовым свистком бразилец Родриго обозвал Лионеля Месси трусом. Между игроками вспыхнула словесная перепалка. «Мы трусы? Мы чемпионы мира», — отреагировал Лео.

Фото Reuters

Победный гол на 63-й минуте встречи в Рио-де-Жанейро провел Николас Отаменди.

Фото Reuters

Хозяева заканчивали матч в меньшинстве: на 81-й минуте удалили Жоэлинтона.

Фото AFP

После игры аргентинцы вместе с Лионелем Месси, который отыграл 76 минут, поблагодарили своих болельщиков.

Фото Getty Images
Фото AFP

Сборная Бразилии потерпела первое в истории домашнее поражение в отборочных турнирах чемпионатов мира в Южной Америке.

Фото AFP
Инциденты матча Бразилия&nbsp;&mdash; Аргентина. «Почему мы трусы?» Месси увел Аргентину после избиения фанатов в Бразилии, но потом одержал историческую победу

Фото
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
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«Почему мы трусы?» Месси увел Аргентину после избиения фанатов в Бразилии, но потом одержал историческую победу