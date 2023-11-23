Бразилия на дне. Селесао бьет антирекорды, но не все так безнадежно

На данный момент все действительно выглядит максимально грустно.

Этой осенью сборная Бразилии обновляет свои же исторические антирекорды. Пять поражений в девяти матчах (впервые с 1940 года), три проигрыша кряду (впервые с 2001-го) три поражения подряд в отборочном турнире чемпионата мира (впервые в истории). И наконец, Бразилия впервые в истории проиграла матч отборочного турнира на своем поле. Раньше такого не случалось.

Все плохо? Нет, все просто ужасно.

Честно говоря, тут дело даже не в том, что Бразилия уже четыре матча не может победить, а в том, как она это делает. Порой складывается впечатление, что на поле выходит сборная бразильской медиалиги (если такая существует), игроки которой изящно замаскированы под знакомых нам звезд.

Да, команда потеряла Неймара, Винисиуса, чрезвычайно важного для сборной (по крайней мере во времена Тите) Ришарлисона, а также Каземиро. Но это сейчас, а проблемы начались раньше, в октябре, когда бразильцы не смогли обыграть дома Венесуэлу. Осечки в матчах со слабейшей сборной Южной Америки случались у Бразилии и раньше, но тут все выглядело как-то прямо совсем безнадежно. Примерно ноль мысли в атаке, довольно много фолов, полная растерянность после того, как Венесуэла сравняла счет.

Дальше был Уругвай и травма Неймара, потом Бразилию буквально топтали мощные колумбийцы. Тут надо сделать важную ремарку, что в Колумбии, видимо, решили поить футболистов волшебным напитком друидов из «Астерикса и Обеликса». Может быть, их даже не поили, а роняли в чан с этим напитком в детстве. На смену изящному и маневренному поколению Хамеса Родригеса, Фалькао, Гуарина и Куадрадо в конце концов пришло поколение исполинских игроков, среди которых высоченный Йери Мина мог бы считаться малышом. И Колумбия поборола Бразилию физической мощью.

Это поражение тоже стало историческим, ведь прежде в отборах к чемпионатам мира Бразилия Колумбии не проигрывала, но все это меркнет и бледнеет в сравнении с тем, что произошло во вторник на «Маракане».

Это был какой-то вселенский позор. Каким-то образом аргентинские фанаты оказались на одной трибуне с бразильцами, каким-то образом отказывался работать ВАР (иначе бразильцы закончили бы первый тайм вдевятером), поле на «Маракане» напоминало огород, сборная Бразилии сделала ставку на удержание... с первых минут. Да-да. Это, пожалуй, самое позорное. У команды не было идеи играть в футбол, она вышла с планом мешать играть в него аргентинцам. Бразильская полузащита устроила позорную во всех отношениях охоту на Де Пауля, нападающие прессинговали с прицелом не на мяч, а в кость.

Болельщики, глядя на все это, потянулись к выходу уже в районе 60-й минуты. Потом Отаменди влепил Алиссону голешник после подачи углового.

И тут оказалось, что плана Б у Бразилии нет. В следующие тридцать минут мы наблюдали за тем, как она пытается довести мяч до атаки и как у нее это не получается. Минут за пятнадцать до конца на поле вышел 17-летний Эндрик, новый бразильский вундеркинд, и он ни разу не получил мяча.

Ну и еще одна деталь. Жоэлинтон и Бруно Гимараес в сборной превращаются в костоломов, Алиссон пускает в ближние углы, Маркиньоса только ленивый не обыгрывает один в один, а у Габи Жезуса и Мартинелли примерно ноль идей в атаке. В своих клубах все они так не выглядят. Дело, очевидно, в сборной. Что-то там прогнило.

Главный тренер сборной Бразилии Фернандо Диниз. Фото Reuters

Может ли Бразилия не выйти не чемпионат мира?

Это практически нереально. Есть команды, у которых все гораздо хуже. Золотое чилийское поколение окончательно сошло со сцены. Родина Пабло Неруды не произвела достойной смены Алексису Санчесу, Артуру Видалю, Маурисио Исле и Клаудио Браво. Нынешнее поколение не выглядит конкурентоспособным, а резервы пока не просматриваются. Закончились игроки и у сборной Перу, которая традиционно хороша на Кубке Америки, но слаба в отборах к чемпионату мира. За Перу по-прежнему играет Паоло Герреро, которому скоро стукнет сорок. Есть еще не очень внятный Парагвай и, конечно, сборная Боливии, которая способна бороться с серьезными соперниками только на высоте в четыре-пять километров, где буквально нечем дышать.

На чемпионат мира от Южной Америки попадут шесть сборных. Седьмая поедет в межконтинентальные стыки. С кем там придется играть, пока непонятно, но это будут: девятая команда Азии, вторая команда Океании или четвертая команда КОНКАКАФ без учета США, Мексики и Канады, которые, как хозяйки мундиаля, в отборе не участвуют.

Бразилия проиграла подряд трем сильнейшим соперникам. Как бы плохи ни были пятикратные чемпионы мира, их уровня хватит, чтобы занять одно из первых шести мест. В худшем случае Бразилия свалится в стыки, где сыграет с Новой Каледонией, Таити, Мьянмой, Узбекистаном, Кубой или Сент-Висентом. Даже убогенькой Бразилии хватит, чтобы одолеть таких соперников.

Футболисты сборной Бразилии. Фото Reuters

Все еще можно исправить

У Бразилии есть резервы. Там растут молодые игроки. Уже в сборной Эндрик и Паулинья, а также молодой опорник Андре, который скоро переберется в Европу. Вот-вот подтянется еще несколько молодых звездочек. Например, Джон Кеннеди — автор победного гола в финале Кубка Либертадорес.

У Бразилии есть куда расти, а следующее поколение, лидером которого, скорее всего, станут Винисиус и Эдер Милитао, точно не уступит нынешнему. Через год-полтора Бразилия снова получит сборную уровня четвертьфинала чемпионата мира.

Пункт второй. Южноамериканский отбор прервался на год. Летом будет Копа Америка, и только осенью 2024-го снова возобновится квалификация. Года более чем достаточно, чтобы забыть о ноябрьском кошмаре и начать работу над ошибками.

Пункт третий. У Бразилии порядок со своими тренерами. Там зачем-то ждут Анчелотти. Но дефицита в специалистах нет. Больше того — один крутой тренер работает со сборной уже сейчас. Фернандо Дениз только что выиграл «Либертадорес» с «Флуминенсе». Это тренер-новатор с кучей революционных идей. Дениз проповедует постепенный отказ от позиций, примерно то же самое делал в «Наполи» Спаллетти.

И этому Денизу нужны человеческие условия для работы. Во-первых, нормальный контракт со сборной, а не предложение погреть место для Анчелотти. Во-вторых, работает Дениз под адским давлением. В-третьих, он совмещает, и ноябрь у него выдался невероятно нервным. Там был финал Кубка Либертадорес, потом главное бразильское дерби «Фламенго» — «Флуминенсе», а дальше матчи сборной. В таком графике легко сойти с ума.

Но если назначить Дениза сейчас, то в декабре он уйдет из «Флу», а за весну проделает работу по подбору игроков, перелопатит всю Бразилию и привезет на Копу команду, которую не стыдно будет показать людям.

И последнее. В 2001-м Бразилия тоже потерпела три поражения подряд. В сборной постоянно менялись тренеры, звезды по разным причинам на отборочные игры не приезжали. Селесао безнадежно проигрывала Чили, Парагваю и даже Боливии, а на Копа Америка умудрилась уступить аж Гондурасу. Вот только через год с небольшим бразильцы в одну калитку вынесли всех соперников на чемпионате мира и завоевали свой пятый, рекордный, титул.