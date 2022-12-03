Роналду с трудом пройдет Швейцарию, Хорватия не победит Японию в основное время. Прогнозы на 1/8 финала ЧМ

Представляем матчи первого раунда плей-офф.

После окончания группового турнира на чемпионате мира завершился первый этап конкурса прогнозов от «СЭ» и БЕТСИТИ. В течение двух недель участники угадывали счет и исходы матчей и боролись за призы. Итоговый рейтинг можно посмотреть здесь.

Сегодня начался второй этап конкурса, в котором каждый участник вне зависимости от времени регистрации будет стартовать с нулем очков. Так что если вы еще не начали играть, самое время это сделать.

Условия просты: переходи на страницу конкурса и угадывай результаты матчей ЧМ. За правильный счет в 1/8 финала участники получат 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. В 1/4 финала число очков умножается на 2 (10-6-2), в 1/2 финала — на 3 (15-9-3), в матчах за медали — на 4 (20-12-4).

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022

Вместе с вами в угадайке принимают участие топ-журналисты «СЭ» — Игорь Рабинер, Вячеслав Короткин и Леонид Волотко дадут прогнозы на все 64 матча ЧМ. Сегодня мы представляем четыре из восьми матчей 1/8 финала.

Англия — Сенегал

Рабинер: У сборной Англии Гарета Саутгейта репутация команды сколь талантливой, столь и прагматичной. В Катаре она эту репутацию на две трети не оправдала — на те, в которых с общим счётом 9:2 обыграла Иран и Уэльс. Но в нулевой ничьей с США англичане были невыносимо скучны.

Не думаю, что в плей-офф следует ждать фейерверка. Свой гол «Три льва» забьют, организации у сенегальцев хватит, чтобы не рассыпаться, но впереди им придется только вспоминать о травмированном Садио Мане.

Прогноз: победа Англии в основное время за 1.53, точный счет — 1:0 за 4.90

Япония — Хорватия

Волотко: Самая непредсказуемая пара плей-офф чемпионата мира, в которой вообще непонятно, от чего отталкиваться. Хорватия очень тяжелая, медленная и должна была пропускать два-три гола даже не от всей сборной Бельгии, а от одного Ромелу Лукаку.

Япония — генеральный спонсор шок-контента в Катаре: нужно было умудриться грохнуть Испанию и Германию, но проиграть Коста-Рике. И все равно пробиться в плей-офф!

Как не допускать, что японцы продолжат крушить стереотипы и ломать расклады об колено и в 1/8 финала? Наоборот, будет странно, если хорваты на классе пройдут в четвертьфинал — движение, «физика» и динамичность игры азиатской команды просто не могут не создать им проблемы.

Поставлю на ничью в основное время — в этой паре точно будет зубодробительная игра, а развязка наступит в дополнительное время или в серии пенальти.

Прогноз: ничья в основное время за 3.30, точный счет — 1:1 за 6.20

Бразилия — Корея

Короткин: Легкой прогулки для южноамериканцев не жду. Корейцы, как и любая дальневосточная команда, крайне дисциплинированны и заряжены на борьбу. Уровень сопротивления пентакампеонам на этот раз окажется запредельным, но все решит индивидуальное мастерство футболистов Тите.

Игра будет держать в напряжении до последних секунд, однако пару из немногочисленных, предполагаю, шансов ребята из группы атаки бразильцев реализуют. Ценой, повторю, огромных усилий — азиаты очень крепкий орешек даже для одного из главных фаворитов ЧМ.

Прогноз: победа Бразилии в основное время за 1.26, точный счет — 2:0 за 5.20

Португалия — Швейцария

Короткин: На мой взгляд, этой паре предстоит один из самых сложных для обоих соперников матч на стадии 1/8 финала. Южане очень хороши в атаке, где есть целая россыпь звезд во главе с Криштиану Роналду, но швейцарцы могут во многом нивелировать ее потенциал за счет четкой организации игры — особенно в обороне.

Португальцы дожмут оппонентов в яростной борьбе. Все-таки талант возьмет верх над порядком, хотя альпийская команда подловит один свой момент в контратаке.

Прогноз: победа Португалии в основное время за 1.90, точный счет — 2:1 за 8.60