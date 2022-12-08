Франция выбьет Англию, Бразилия не оставит шансов Хорватии. Прогнозы Рабинера, Короткина и Волотко на четвертьфиналы ЧМ

А Месси придется играть дополнительное время.

Продолжается второй этап конкурса прогнозов от «СЭ» и БЕТСИТИ. Участники угадывают счета и исходы матчей, в розыгрыше — 500 тысяч рублей.

Напомним условия: за правильный счет в 1/8 финала участники получали 5 баллов, разность мячей — 3, исход — 1. В 1/4 финала число очков умножается на 2 (10-6-2), в 1/2 финала — на 3 (15-9-3), в матчах за медали — на 4 (20-12-4).

Конкурс прогнозов на матчи ЧМ-2022

Вместе с вами в угадайке принимают участие топ-журналисты «СЭ» — Игорь Рабинер, Вячеслав Короткин и Леонид Волотко дадут прогнозы на все 64 матча ЧМ. Сегодня мы представляем четвертьфинальные пары.

Хорватия — Бразилия

Рабинер: В паре хорватов и бразильцев все кажется наиболее предопределенным на четвертьфинальной стадии, даже Португалия не выглядит таким фаворитом на фоне Марокко. Мало того что пентакампеоны и так на сегодня объективно сильнее и моложе соперника, так еще и предыдущая стадия получилась очень разной по энергозатратам.

Бразилия с Кореей все решила за 15 минут, до конца тайма куражилась в свое удовольствие, а во втором тайме включила энергосберегающий режим — в общем, получилась этакая тренировка с повышенной ответственностью, как любил выражаться Валерий Лобановский. Хорватам же против быстрых и неутомимых японцев пришлось выложиться по максимуму, продолжалось это 120 минут и закончилось серией пенальти. Думаю, что свой мяч хорваты забьют, но в целом не вижу за них против одного из главных претендентов на звание чемпиона мира ни шанса.

Прогноз: победа Бразилии в основное время за 1.38, точный счет — 1:3 за 12.0

Неймар (сборная Бразилии). Фото Global Look Press

Нидерланды — Аргентина

Волотко: Команда Луи ван Гала планомерно разгонялась на чемпионате мира, но играла так прагматично и незрелищно, что я ожидал проблемы уже в ? финала. Однако матч с США показал: Нидерланды очень хорошо готовы к турниру.

Нужно побыть без мяча и отбить мощные атаки? Нет проблем. Провести идеальный контрвыпад — с быстрой комбинацией и завершением? Пожалуйста. Резко взвинтить темп и забить третий, когда соперник получил возможность вернуться в игру? Сколько угодно.

Удивлен, что Аргентина в этой паре считается фаворитом. Да, она будет действовать первым номером, контролировать мяч и кружить на чужой половине. Но впервые сыграет с командой, которая умеет грамотно выходить из-под прессинга и реализовывать контратаки.

Этого вряд ли хватит Нидерландам для победы в основное время. Поэтому не сомневаюсь: в этой паре все будет решаться в овертайме. И здесь расклады скорее в пользу банды ван Гала. Да, Аргентина отошла от Саудовской Аравии, Месси в невероятной форме, но стилистически Нидерланды очень неудобны.

Прогноз: ничья в основное время за 3.20, точный счет — 1:1 за 6.00

Лионель Месси (сборная Аргентины). Фото Global Look Press

Марокко — Португалия

Волотко: Респект сборной Марокко за главный сюрприз ЧМ-2022, но давайте признаем: смотреть на то, как они играли с Испанией, было невыносимо. С Португалией план «отбиться и удержать 0:0 до серии пенальти» вряд ли сработает — команда Сантуша в ураганной форме, поэтому голы точно будут.

Конечно, не так много, как получила Швейцария, но португальцы должны решать задачу в основное время — с командами такого статуса, стилем и потенциалом очень трудно рассчитывать на новую сенсацию.

Без Роналду в составе Португалия заиграла гораздо смелее, острее и понятнее. Но самое пугающее для Марокко — то, что это, похоже, не предел. Португальцам все еще есть в чем прибавлять, и в четвертьфинале нам предстоит в этом убедиться.

Прогноз: победа Португалии в основное время за 1.70, точный счет — 0:2 за 6.90

Англия — Франция

Короткин: Легкой прогулки для «Трехцветных» на этот раз не жду — у англичан звездная по именам команда, самая дорогая на турнире по общей стоимости состава. Но а) там все равно нет футболиста уровня Мбаппе; б) французы превосходят соперника и в коллективных действиях; в) главный тренер Гарет Саутгейт маскирует лучшие качества своих игроков вместо того, чтобы раскрывать их в полной мере.

Совокупность этих обстоятельств подталкивает к мысли, что разгром у действующих чемпионов мира вряд ли получится, но уверенная надежная победа в два мяча — наверняка. Если, конечно, «Три льва» вдруг в одночасье не изменятся и не выберут атакующую манеру. Плюс на их стороне должно оказаться большое везение. На мой взгляд, не на этот раз.

Прогноз: победа Франции в основное время за 2.45, точный счет — 0:2 за 10.5