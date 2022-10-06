Anadolu Agency: турецкие военные будут обеспечивать безопасность на ЧМ-2022 в Катаре

Парламент Турции 5 октября одобрил законопроект о шестимесячной миссии воинского контингента страны в рамках операции «Щит чемпионата мира» в Катаре. Проект предусматривает задействование турецких военных в мероприятиях по обеспечению безопасности на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

«Учитывая исторические, культурные и гуманитарные связи между Турцией и Катаром, тесное сотрудничество двух стран в политической, экономической, военной и других областях, а также важность стабильности и безопасности в районе Персидского залива для всего региона, признано целесообразным дать положительный ответ на просьбу правительства Катара», — приводит текст проекта ТАСС со ссылкой на Anadolu Agency.

Отмечается, что миссия будет выполняться на основе обращения властей Катара к Турции.

Ранее сообщалось, что Турция направит в Катар около 3 тысяч полицейских для помощи в обеспечении безопасности спортивных объектов и гостиниц, а также 100 сотрудников сил специального назначения, 50 специалистов по взрывчатым веществам и 80 служебных собак.

ЧМ-2022 по футболу в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Матчи финальной стадии мирового первенства будут сыграны на 8 стадионах в 5 городах: в Дохе, Ар-Райяне, Лусаиле, Аль-Хоре и Аль-Вакре. Все арены были введены в эксплуатацию в 2021 году. Это первый чемпионат мира, который будет проводиться в арабском мире.

Матч-открытие ЧМ-2022, в котором сыграют Катар и Эквадор, пройдет 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Полное расписание матчей ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.