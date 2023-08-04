Австралия планирует провести мужской чемпионат мира в 2034 году

Австралия хочет провести мужской чемпионат мира по футболу в 2034 году, рассказал генеральный директор Футбольной федерации Австралии (Football Australia) Джеймс Джонсон.

«Мы рассматриваем успех чемпионата мира среди женщин как ступеньку к участию в других соревнованиях. Мы собираемся обратить внимание на мужской чемпионат мира 2034 года и клубный чемпионат мира 2029 года», — цитирует Джонсона агентство Франс Пресс.

Австралия вместе с Новой Зеландией на данный момент принимает женский чемпионат мира по футболу. Сборная Бразилии впервые с 1995 года не вышла из группы на турнире.