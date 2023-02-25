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Сегодня, 09:27

Эмилиано Мартинес назвал лучшего игрока финала ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес назвал игрока, которого считает лучшим футболистом финала чемпионата мира — 2022.

«Команда пыталась помогать Лионелю Месси, а ди Мария в решающем матче был лучшим на поле. Сборной нужны такие игроки, которые могут выделяться в решающих играх. Когда Анхель уходил с поля, я аплодировал ему. Считаю, что именно он принес нам победу в финале. Он был лучшим», — цитирует Эмилиано ESPN.

В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

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