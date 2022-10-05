Терюшков о заявке Украины на ЧМ-2030: «Хотят на злобу дня провести самое интересное футбольное событие в мире»

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Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Украина включена в совместную заявку Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу.
«Никаких сомнений в том, что эта заявка будет удовлетворена, не было. Испания и Португалия решили поддержать Украину. Но кто знает, что будет через год, а тем более через восемь лет. Нужно прямо сейчас строить стадионы, инфраструктуру и так далее. Украина хочет на злобу дня провести самое интересное футбольное событие в мире», — сказал Терюшков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.
Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира-2030 в июле этого года. На право провести турнир также претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования