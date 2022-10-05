Терюшков о заявке Украины на ЧМ-2030: «Хотят на злобу дня провести самое интересное футбольное событие в мире»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что Украина включена в совместную заявку Испании и Португалии на проведение ЧМ-2030 по футболу.

«Никаких сомнений в том, что эта заявка будет удовлетворена, не было. Испания и Португалия решили поддержать Украину. Но кто знает, что будет через год, а тем более через восемь лет. Нужно прямо сейчас строить стадионы, инфраструктуру и так далее. Украина хочет на злобу дня провести самое интересное футбольное событие в мире», — сказал Терюшков корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Испания и Португалия официально подали заявку на проведение чемпионата мира-2030 в июле этого года. На право провести турнир также претендуют Аргентина, Уругвай, Парагвай и Чили, а также Египет, Греция и Саудовская Аравия.