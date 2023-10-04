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Сегодня, 21:00

Чемпионат мира-2030 пройдет на трех континентах. Но есть нюанс

ФИФА заявила, что чемпионат мира-2030 пройдет на трех континентах
Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Фото Reuters
Кубок чемпионата мира по футболу
Фото Global Look Press
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Чиновники кое-что придумали к столетию первого ЧМ.

В ФИФА рассказали о месте проведения чемпионата мира по футболу-2030. Как говорится в заявлении на сайте организации, чиновники единогласно одобрили совместную заявку Марроко, Португалии и Испании. Примечательно, что изначально Марокко подало сольную заявку, а Португалия и Испания взяли себе в компанию Украину — это было осенью 2022 года. Однако уже в марте 2023-го пиренейцы исключили украинцев из претендентов и создали союз с Марроко.

«Два континента — Африка и Европа — объединились не только в праздновании футбола, но и в обеспечении уникальной социальной и культурной сплоченности. Какое великое послание мира, терпимости и инклюзивности», — заявил в послании президент ФИФА Джанни Инфантино.

Кубок чемпионата мира по футболу
Фото Global Look Press

Однако этот чемпионат мира будет особенным не только поэтому. В 2030 году исполнится 100 лет с первого мундиаля, прошедшего в Уругвае, — в ФИФА захотели отметить это событие и провести часть матчей в Южной Америке: «В разделенном мире ФИФА и футбол объединяются. Совет ФИФА, представляющий весь мир футбола, единогласно согласился отпраздновать столетие чемпионата мира по футболу, первый раз проведенного в Уругвае в 1930 году, самым подходящим образом. В результате празднование пройдет в Южной Америке и три южноамериканские страны — Уругвай, Аргентина и Парагвай — организуют по одному матчу чемпионата мира по футболу 2030 года. Первый из этих трех матчей, конечно же, будет сыгран на стадионе, где все началось, — «Сентенарио» в Монтевидео».

Один из&nbsp;шести мячей влетает в&nbsp;ворота сборной Ирана в&nbsp;матче против Англии. ЧМ по футболу для посредственностей. ФИФА, вы точно хотите видеть 48 сборных в 2026-м?

Таким образом, в 2030 году чемпионат мира будет сыгран на территории шести стран, что является абсолютным рекордом этого турнира. «У нас будет уникальное глобальное присутствие. Три континента — Африка, Европа и Южная Америка и шесть стран — Аргентина, Марокко, Парагвай, Португалия, Испания и Уругвай, приветствуя и объединяя мир, вместе отпразднуют 100?летие прекрасной игры и чемпионат мира по футболу», — заявил Джанни Инфантино.

В 2026 году чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике.

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Джанни Инфантино
ФИФА
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