Окно в Катар. Как смотреть чемпионат мира не выходя из дома

ЧМ-2022 стартовал! Не пропустите самое важное.

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что чемпионат мира — главный турнир в мировом футболе. Его история насчитывает уже без малого сотню лет. Он прошел путь от скромного междусобойчика до грандиозного форума лучших команд мира, настоящего фестиваля футбола.

По вниманию прессы, аудитории болельщиков чемпионаты мира если кому-то и уступают, то только летним Олимпийским играм. Но там собраны представители нескольких десятков видов спорта, а здесь — всего одного. Не зря же футбол по праву считается самой популярной игрой на планете.

Твой лучший матч

Есть немало болельщиков, которые настолько ждут чемпионата мира, что берут отпуск на время проведения соревнований. И смотрят буквально все встречи. Благо сейчас можно свободно увидеть любые трансляции не только в прямом эфире, но и в записи почти в любое время.

То есть вопросы «смотреть или нет» или «что смотреть» даже не стоят. Очень важным становится другой: на чем смотреть? Сейчас мы попытаемся вам помочь. Знаете ли вы, что у ЧМ-2022 есть свой официальный телевизор? Знакомьтесь, гордый обладатель этого звания Hisense Laser TV серии L9G. Пока 32 лучшие сборные мира борются за главный трофей, он свой титул уже получил. Но не просто так — в Hisense Laser TV L9G, который выпущен специально к турниру в Катаре, собрано множество новейших технологий, чтобы вы даже по эту сторону экрана полностью погрузились в атмосферу матча и ощутили себя в центре событий.

Помните, какой чемпионат мира был для вас первым? А какой телевизор стоял перед вами? Для меня, например, это ЧМ-1986 в Мексике — тогда у нас дома на ножках высился тяжеленный ящик с кинескопом. Естественно, о цветном изображении речи не шло. Как говорили тогда комментаторы: «Сборная СССР играет в красной форме, а для обладателей черно-белых телевизоров — в темной, соперники — в светлой». У кого-то первым в жизни был американский ЧМ-1994, когда цветные телевизоры перестали быть редкостью, у кого-то — чемпионат мира 2006-го в Германии, который уже можно было смотреть по «плазме». Если у вас есть истории и воспоминания, которыми вы готовы поделиться, пишите в комментарии.

Прошло немало лет, и технологии совершили такой рывок, который я за просмотром легендарного финала между Аргентиной и Германией в 1986-м и представить себе не мог. Тогда приходилось до рези в глазах вглядываться в мутный экран, сейчас же достаточно включить Hisense Laser TV L9G — и вам обеспечено полное погружение в атмосферу матча и эффект присутствия прямо на стадионе.

Чемпионат мира у вас дома

Катар — по европейским меркам страна экзотическая. Популярность этого направления у туристов растет, но вряд ли многие россияне могут похвастать, что бывали в этом государстве на берегах Персидского залива. Визы, билеты на матчи, перелеты, гостиницы — все это доставляло немало хлопот и раньше, еще до того как грянула пандемия. А за последние годы ситуация только усложнилась. К счастью, у нас есть запасной вариант, лучший для просмотра матчей в домашних условиях. Hisense серии L9G представляет собой комплект из экрана и лазерного проектора.

Компания Hisense, являющаяся официальным спонсором ЧМ-2022, давно известна как разработчик новейших технологий в области производства лазерных телевизоров. Она обладает 1366 патентами и 531 лицензией, что позволяет самостоятельно производить почти все компоненты и комплектующие.

Телевизор Hisense Laser TV серии L9G: комплект из экрана и лазерного проектора.

Вы получите большой экран формата 4K Ultra HD, созданный с применением специальной технологии ALR (Ambient Light Rejecting), позволяющей блокировать до 85% паразитной засветки. Его разрешение — более 8 миллионов пикселей, а яркость достигает 3000 люмен. Кроме того, технология Trichroma обеспечивает равномерную яркость по всему экрану для воспроизведения более качественного изображения. Время отклика экрана благодаря еще одной передовой технологии MEMC достигает нескольких микросекунд — скорость воспроизведения движения быстрее в 10 раз, чем на OLED-телевизорах.

То есть в любых условиях и в любое время суток изображение на Laser TV L9G остается максимально четким и насыщенным, не нужно задергивать шторы и выключать свет, чтобы смотреть лучший в мире футбол. Цветопередача тоже на высоте — за нее отвечает стандарт BT.2020, определяющий цветовую гамму телевизоров будущего, а за звук — технология Dolby Atmos и мощные фронтальные динамики. Трибуны ревут, словно вы прямо на стадионе!

А еще это просто красиво — консоль чем-то напоминает настоящий стадион, а верхняя панель имеет изящную форму с мягкими изогнутыми линиями. Это будет отлично выглядеть в любом интерьере. Премиум-класс, каким он должен быть.

Безопасный и умный

Помните, как ругались родители, когда вы в детстве засиживались за телевизором: «Выключай, глаза испортишь!» Теперь это в прошлом — Laser TV L9G абсолютно безопасен для зрителя. Специальная технология снижения излучения синего света, сертифицированная TUV, заметно уменьшает нагрузку на ваши глаза. А проектор снабжен датчиком, выключающим лазер при попадании посторонних предметов в световой луч.

У вас еще остались вопросы? У меня только один — вы предпочитаете диагональ 100 или 120 дюймов? Какую бы вы ни выбрали, вы словно на ковре-самолете из восточных сказок перенесетесь в Катар и ощутите себя зрителем на трибуне.

Если же вы не привыкли смотреть футбол в одиночку, собирайте друзей и устройте настоящую фан-зону прямо у себя дома. А в перерывах между матчами Hisense Laser TV поможет вам отвлечься от футбола — платформа VIDAA U4 предоставляет легкий доступ ко всем популярным стриминговым сервисам и приложениям. В ней есть все, к чему вы привыкли на умных телевизорах: ТВ-тюнер, порты HDMI и USB, двухчастотный Wi-Fi, Ethernet и Bluetooth.

Порты у телевизора Hisense Laser TV серии L9G.

Суммируем все сказанное выше: Hisense Laser TV серии L9G — это идеальное решение для просмотра футбольных матчей вместе с друзьями и близкими, потому что в нем сочетаются лучшие черты проектора и телевизора. Отличное отображение быстрых и резких движений, передача естественных цветов и оттенков, стабильная яркость экрана, невероятный звук — все для того, чтобы вы получали максимальное удовольствие от просмотра спортивных трансляций в наилучшем качестве на большом экране. Если вам интересно, где его можно приобрести, — вам сюда и сюда. И удачного просмотра лучшего футбола в мире на одном из лучших телевизоров!

Регламент и календарь матчей ЧМ-2022 по футболу в Катаре

32 команды разделены на 8 групп. Из каждой выходит в плей-офф по две сильнейшие, где начиная со стадии 1/8 финала турнира сборные играют на выбывание. Проигравшие команды в полуфинале ЧМ-2022 сыграют между собой в матче за третье место.

Календарь матчей ЧМ-2022

Игры группового этапа ЧМ-2022 проходят с 20 ноября по 2 декабря.

1/8 финала — 3-6 декабря.

1/4 финала — 9-10 декабря.

1/2 финала — 13-14 декабря.

Матч за 3-е место — 17 декабря (стадион «Халифа» в Дохе).

Финал — 18 декабря (Национальный стадион в Лусаиле).

Матч открытия, в котором сыграют Катар и Эквадор, пройдет 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Фото Reuters

Полное расписание матчей ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

А самую полную информацию о турнире: группы, трансляции, призовые и многое другое — можно найти по ссылке.

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