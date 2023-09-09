Игрок сборной России U-15 ответил на вопрос об ответственности в матчах за национальную команду

Защитник команды ЮФЛ Юг-3 «Динамо-Дагестан» Алим Алимов сравнил уровни ответственности во время игры за клуб и сборную России U-15. Ранее футболист в очередной раз получил вызов в национальную команду.

«Конечно, когда надеваешь майку сборной, ты должен делать еще больше на поле, чем ты делаешь у себя в клубе. Для каждого, мне кажется, будет волнительно играть за сборную. Особенно свою первую игру», — приводит слова Алимова ЮФЛ со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Дагестан».

Под руководством тренера команды Станислава Коротаева юноши 2008 года рождения заняли четвертое место на турнире памяти Юрия Морозова. На этом турнире Алимов сыграл в трех матчах.