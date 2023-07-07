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Сегодня, 12:20

Новый сезон МФЛ стартует 7 июля

Новый сезон МФЛ начинается 7 июля.
Фото ФК «Чертаново»
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Матчи первого тура сезона-2023 Молодежной футбольной лиги (МФЛ) пройдут 7 июля, сообщается на официальном сайте ЮФЛ.

Сезон-2023 пройдет в переходном режиме из-за перехода на формат «весна-осень» с 2024 года в МФЛ. Команды сыграют 19 туров в один круг, сезон завершится 1 декабря.

1 тур МФЛ

«Факел» — «Балтика»

«Рубин» — ЦСКА

«Краснодар» — «Урал»

«Ростов» — «Пари НН»

«Динамо» — «Спартак»

«Ахмат» — «Сочи»

ФШМ — «Крылья Советов»

«Мастер-Сатурн» — «Локомотив»

«Чертаново» — «Оренбург»

«Зенит» — «Акрон-Академия Коноплева»

Половина команд проведет на один матч больше дома, чем в гостях из-за нечетного количества туров. В составе участников — 16 молодежных команд клубов РПЛ сезона-2023/2024, а также четыре лучших клуба по спортивному принципу команды участников ЮФЛ-1 сезона-2022/2023.

В прошлом сезоне «Краснодар» стал победителем МФЛ.

Источник: https://yflrussia.ru/posts/1097482
Футбол
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